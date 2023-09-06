Размер прожиточного минимума установили в Хабаровском крае на 2024 год Фото: Евгения ГУСЕВА

4 сентября 2023 года губернатор Хабаровского края подписал постановление №396-пр «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год». Оно вступит в силу уже с 1 января. В документе указан новый размер прожиточного минимума на ребенка, для пенсионеров и работающих жителей региона.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2024 ГОДУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Правительство региона установило средний размер прожиточного минимума на душу населения на 2024 год на уровне 19 937 рублей. Для сравнения, в 2023-м его величина составляла 19 170 рублей. Размер прожиточного минимума вырос на четыре процента или на 767 рублей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 2024 ГОДУ

В новом постановлении правительства Хабаровского края указан увеличенный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2024 год. С 1 января он составит 21 731 рубль. В 2023-м сумма была равна 20 895 рублям. Размер также вырос на четыре процента или на 836 рублей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА РЕБЕНКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2024 ГОДУ

С начала 2024 года прожиточный минимум на ребенка в Хабаровском крае составит 21 965 рублей. Это на 845 рублей больше, чем в 2023 году - 21 120 рублей. Размер прожиточного минимума проиндексировали на четыре процента.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2024 ГОДУ

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров в Хабаровском крае составит 17 146 рублей. Размер вырос на 660 рублей или на четыре процента в сравнении с прожиточным минимумом 2023 года - 16 486 рублей.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Прожиточный минимум - это минимальный размер доходов человека, необходимый для жизни. Его увеличение влечет за собой индексацию пенсий, стипендий, пособий. Кроме того, изменение прожиточного минимума влияет на возможность получения господдержки. Чем выше он становится, тем больше людей, доход которых меньше установленной нормы, могут рассчитывать на помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится продажа рецептурных препаратов в Хабаровском крае с 1 сентября

Новые правила продажи рецептурных препаратов вступили в силу в Хабаровском крае (подробнее)

Желтые машины, «шашечки» и рост цен: как изменится работа такси с 1 сентября в Хабаровском крае

Новый закон обяжет таксистов проходить медосмотр в Хабаровском крае (подробнее)