«Я люблю русский красавица»: меценат из КНР, помогающий бойцам СВО, исполнил «Катюшу» в Хабаровске

Меценат признался, что любит русских красавиц. русскую культуру, природу, и русские народные песни Фото: Оксана ЗУЙКО

Вот уже второй год хабаровское отделение Общероссийского народного фронта активно принимает и передает всевозможную помощь, адресованную бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. С единственно искренним желанием внести частичку своей заботы, помочь ребятам, за это время в штаб приходили сотни и сотни людей.

Среди них были пенсионеры, готовые отдать последние гроши, семейные пары, занимающиеся мыловарением или чем-то подобным, неравнодушные граждане, приносившие самое необходимое. А еще летом в ОНФ обратился меценат из соседней КНР. За все время он передал на нужды бойцов немалые средства, на которые удалось закупить как минимум сотни квадрокоптеров.

- Нихао, друзья. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Ван Цзиньлян. Моя мама была меценатом, хотела, чтобы везде был мир. Она учила меня помогать людям, быть правильным человеком. Я часто бываю в России, обожаю русские народные песни. Знаю про спецоперацию на Украине, видел по телевизору. Народный фронт помогает. Я решил помочь, Россия и Китай - дружба! Я знаю, победа будет за нами, - так сказал меценат еще в середине лета, когда начал помогать русским бойцам.

Несколько дней назад Ван Цзиньлян был в Хабаровске, заезжал в отделение ОНФ, в эфире стрима Народного фронта признался, что любит русскую природу и русских женщин, а затем спел любимую русскую песню «Катюшу». Представители фронта из центральной части России пригласили его к себе, чтобы вместе, на всю страну, исполнить эту композицию.

- Я люблю русский природа, я люблю русский культура, я люблю русский красавица, - сказал Ван Цзиньлян, а затем запел.

Сейчас его уже лично знают все представители ОНФ в Хабаровске и в Москве. Ван Цзиньлян оказывает всестороннюю поддержку бойцам и не намерен останавливаться.

Еще один человек, о помощи которого знают, пожалуй, все хабаровчане - Наталья Пасика, 72-летняя женщина, которая уже не раз ездила в Донбасс, помогать в госпитале раненым бойцам. Она пришла в народный фронт в Хабаровске чуть меньше года назад с просьбой отправить ее на передовую, потому что она не могла сидеть, сложа руки, здесь. В результате ее отправили в Луганск, там она провела несколько месяцев, затем приехала домой, а затем снова поехала туда…

Сейчас хабаровчанка дома, но ее помощь бесценна, она помогает плести маскировочные сети для парней и делать окопные свечки.

- Такие изделия используют на передовой в качестве костра, печки, на которой можно приготовить и разогреть еду, просушить одежду. Используют и для освещения. Их преимущество в том, что они бездымные и не привлекают внимание. Используются чаще всего в окопах, блиндажах, землянках. Сейчас на Донбассе холодные ночи, и этот маленький огонек помогает немного согреться, если зажечь несколько свечей, - рассказали в ОНФ Хабаровского края.

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