«Когда мы едины, мы непобедимы!»: Сергей Кравчук принял участие в отправке гуманитарной помощи в Приморье

Мэр Хабаровска помог загрузить коробки в машину Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году Приморский край столкнулся со стихийным бедствием - наводнение, какого регион еще не переживал раньше, лишило домов и имущества тысячи людей. За ситуацией на побережье Японского моря следила вся страна, сейчас стихия ослабила хватку, но причиненные разрушения еще долго будут восстанавливать. Помощь приморцам идет от многих соседей, 7 сентября большая партия гуманитарного груза была отправлена из Хабаровска. В погрузке коробок принял участие мэр города Сергей Кравчук.

Глава Хабаровска лично помог загрузить коробки в фуру, Сергей Кравчук не понаслышке знает, что такое переживать стихийное бедствие - в 2013 году он, будучи главой Индустриального района Хабаровска, вместе с людьми возводил дамбу на Красной Речке, таскал мешки с песком и помогал всем, чем только мог.

- Я вспоминаю наш 2013 год, когда город Хабаровск и Хабаровский край оказались в такой же ситуации, один в один, у нас уровень воды в Амуре тогда поднялся до 820 сантиметров, я тогда работал главой Индустриального района, мы защищали жителей частного сектора поселка Красная Речка, строили дамбы. Километры дамб, тысячи тонн инертного материала. Тогда все объединились - все, даже дети, не заходя домой, в школьной форме, приходили на берег Амура, насыпали песок в мешки, мы эти мешки носили и укрепляли береговую зону. Сегодня наши соседи пострадали, а мы единая семья, мы дальневосточники, мы должны помогать друг другу, - сказал Сергей Кравчук.

Хабаровский край помогает Приморью Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Ущерб от наводнения в Приморье составил около 10 миллиардов рублей. Жители пострадавших территорий сегодня нуждаются в одежде, средствах гигиены, постельных принадлежностях. Именно то, что так необходимо приморцам, отправили с хабаровского склада Общероссийского движения «МыВместе».

- Из первоочередного, что отправляем сегодня, это постельное белье, средства гигиены, памперсы для детей и так далее. Мы находимся на территории регионального склада, и поэтому сюда стекается гуманитарная помощь со всего края. И когда случается определенный запрос, тогда мы из того, что имеется на региональном складе, вычленяем необходимое и отправляем, - рассказал Михаил Чувашов, руководитель регионального штаба Общероссийского движения «МыВместе».

В коробках вещи, сапоги, постельное белье, памперсы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всего в пятитонную машину было загружено 1300 килограммов гуманитарной помощи. Собирали груз со всего края. Именно штаб «МыВместе» помощь Приморью оказывает впервые, однако другие добровольческие отряды региона уже высылали гумпомощь напрямую.

- Сегодня у нас достаточно большое количество добровольческих организаций, и у многих выстроены свои тесные связи, и вместо того, чтобы отправлять на региональный склад, они отправляют напрямую, самостоятельно, просто уведомляя штаб, что была осуществлена отправка. Если нужно какое-то содействие, мы помогаем, - говорит Михаил Чувашов.

Когда Хабаровский край столкнулся с самым мощным в истории региона наводнением в 2013 году, на помощь людям пришло очень много субъектов. В край везли гуманитарку, продукты, вещи, бытовую технику, даже игрушки для детей. То, что переживает сегодня Приморье - схоже с той чрезвычайной ситуацией. Хабаровчане не забыли, как важна в такие моменты любая помощь, и не остались равнодушными к беде соседей, помимо того, что простые люди несли вещи и продукты, помощь оказали и ведомства - в пострадавший регион убыли местные спасатели и помогали коллегам в борьбе с самой беспощадной и разрушительной стихией.

- Хочу сказать огромное спасибо хабаровчанам, нашим волонтерам, которые сегодня делают очень важную и нужную работу, помогая соседям. Когда мы едины, тогда мы непобедимы! - подытожил градоначальник.

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