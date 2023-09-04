Хабаровский край в 2013 году пережил самое страшное наводнение в истории региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…Уровень воды у Хабаровска поднялся до пяти метров, затоплены острова, сенокосы, пастбища и огороды в поселке Уссурийский, в воде острова Воронежский, Маланьин, Большой Уссурийский, Кабельный… К середине месяца Амур может подняться до катастрофических отметок.

Это первые тревожные сигналы о том, что Хабаровский край в скором времени может оказаться во власти стихийного бедствия, которые начали поступать в начале августа 2013-го. В тот момент, 4 августа, никто и предположить не мог, что уже через несколько дней край охватит паника, под водой окажется подавляющая часть территорий, а своего жилья лишатся тысячи и тысячи людей. Наводнение 2013-го стало чрезвычайно разрушительным, спустя 10 лет вспоминаем, как регион единым фронтом вышел на борьбу со стихией.

Вода смывала все на пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АМУР-БАТЮШКА НЕ ЩАДИТ

Когда с трапа самолета в Хабаровске 8 августа сошел министр МЧС России Владимир Пучков, стало понятно - все слишком серьезно. Прямым ходом он направился на набережную, чтобы своими глазами увидеть обстановку на реке, и констатировал: «Не зря Амур называют батюшкой». Уже на следующий день в крае объявили чрезвычайную ситуацию - еще бы, ведь по прогнозам вода могла подняться уже до 650-680 сантиметров при историческом максимуме в 642 сантиметра в 1898 году!

Люди ходили по колено, а то и по пояс в воде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа закипела вовсю, ситуацию взяли на контроль высшие эшелоны власти, пошли разговоры об эвакуациях, спасении, дамбах, выплатах людям. На берег повезли мешки с песком, судоходство объявило о подготовке дополнительных плавсредств для эвакуации людей, непрошибаемыми тогда были только дачники с левого берега - уезжать и бросать урожай и огороды они не собирались, как один твердили - уже было наводнение в лохматых годах, ну подтопит немного, переживем.

Затопило огромные территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОДА ПОДНИМАЛАСЬ И ПОДНИМАЛАСЬ

Между тем в город поехали журналисты из центральной части страны, были и иностранные корреспонденты. За ситуацией следили пристально. Каждый день, да по несколько раз, приходили люди к утесу, фиксировали на камеры, до каких отметок поднялась вода. А вода все поднималась и поднималась.

Дамбы строили всем краем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе начали открывать пункты временного размещения людей, вода могла зайти в город, на улицу Юнгов и Ремесленную, и, конечно, на саму набережную. Знаменитый утес защищали притопленные баржи, дамбы все росли, но в итоге кое-где давали течи. К 20 числам августа вода уже практически полностью скрыла Большой Уссурийский, люди, до последнего надеявшиеся, что вот-вот стихия отступит, и пережидавшие на чердаках и крышах, сдались - их эвакуировали на большую землю.

ПРОНЗАЮЩИЙ ШУМ ВОДЫ

Левый берег захватила вода, здесь стало тихо, лишь звуки быстрого течения монотонно обжигали слух. А по эту сторону Амура царил хаос - вода размывала мешки с песком, люди, военные, спасатели - да все - работали круглосуточно, чтобы защитить город от бедствия. ПВРы были переполнены, тысячи людей остались без своих домов - поселки ушли под воду, деваться народу было больше некуда.

За событиями наблюдала вся страна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже к 23 августа на набережную никого не пускали, ускорившееся в четыре раза течение Амура грозило размыть укрепление, без остановки работали пожарные насосы, воду откачивали, но она все наступала. Апогеем стал момент ухода под воду нескольких городских улиц в микрорайоне Прибрежный, дамбу там прорвало. Первые этажи в домах на улицах Юнгов и Ремесленной стояли в воде по самые окна. Людей переправляли на лодках. Амур не пощадил.

ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

Уровень Амура у Хабаровска достиг пиковой отметки в 808 сантиметров. Такого не ожидал никто. Эта цифра означала только одно - разрушения и потери катастрофические. Вода смывала дома и целые поселки, ничего не щадя, забирала каждую постройку на своем пути.

Пока одни работали не покладая рук, строили дамбы, способные если не остановить мощную стихию, то хотя бы ослабить ее натиск, другие пребывали в каком-то парализующем страхе, ведь дома, которые они с таким трудом когда-то выстраивали, оказались уничтожены. Страшно было представить, что теперь делать, где жить зимой, как пережить огромные потери, восстановить имущество.

Вода зашла в поселки и города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На помощь людям пришли власти и обычные люди, в город повезли гуманитарку, началась работа по выплатам компенсаций для пострадавших. К огромному счастью, в Хабаровске паводок не забрал ни одной человеческой жизни. 29 августа река отступила, Хабаровск удалось отвоевать у стихии с большими материальными потерями. Началась работа по восстановлению жизни.

НАВОДНЕНИЕ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ В 2013 ГОДУ

Словно насытившись Хабаровском и оставив после себя лишь разрушения, гребень паводка пошел на Комсомольск. По городу в месяц - кажется, таков был план уничтожения у стихии. В сентябре вода начала атаковать Город юности, а все ведомства и спецы полетели из Хабаровска туда.

Комсомольск готовился усердно Фото: Борис КОКУРИН

Комсомольск-на-Амуре к катастрофе готовился, шансов избежать удара у него не было - русло зажато меж сопок, вода в любом случае поднимется. Так и случилось - уровень рос на глазах. Словно стараясь догнать течение, над Амуром загудели стаи больших вертолетов, в Комсомольск перебросили МЧС и военных. На стадионах в городе поставили технику, к паводку подготовили лодки, катера, с каждым часом группировки борцов наращивались. К приходу воды готовились тщательно.

Первой со своей задачей не справилась дамба в поселке Молодежном, людей пришлось оперативно вывозить. Второй на очереди оказалась дамба у Менделеева, а потом и у Хорпинского. История с эвакуацией повторилась.

С того наводнения прошло уже 10 лет Фото: Борис КОКУРИН

В серьезной опасности оказался сам город, его центр, там мылкинская дамба могла не выдержать, и тогда - крах. Вода размыла ее основательно, из четырехметровой дамба стала шириной лишь в полтора метра. Если бы вода продолжила свой натиск, беды было бы не миновать. Люди с замиранием сердца смотрели на обстановку, боялись уснуть, прислушивались к громкоговорителям спасателей, по возможности - эвакуировались.

Позже, уже после наводнения в 2013 году, здесь, в Комсомольске, поставили памятник тем, кто отстоял город - солдатам, спасателям МЧС, простым людям. Бизнесмены не оставались в стороне в то время - кормили народ, в общем, город выжил и выстоял за счет собственного упорства и силы воли.

ПАВОДОК В НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ В 2013 ГОДУ

Вода отступила так же быстро, как атаковала. Теперь на пути у Амура стоял Николаевский район. Сам город стоит на возвышенности, там таких потерь не было, а вот прибрежные поселки сильно пострадали. Особенно Маго. К приходу воды в Николаевск силы у спасателей и военных были уже на критическом исходе, но никто не сдавался, на кону было население, люди нуждались в помощи спецов. Гребень паводка здесь встретили достойно, дамбы выдержали, большую часть поселка отстояли.

Вода поднялась до рекордных 808 сантиметров Фото: Борис КОКУРИН

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ УЩЕРБА

В тот роковой 2013 год Амур устроил трем регионам Дальнего Востока настоящий ад. Вода пронеслась по тысячам километров, по пути заглядывая в поселки и как будто невзначай смывая их с лица земли. Десятки тысяч человек остались без крыши над головой. Ущерб, который нанесло наводнение 2013-го Хабаровскому краю, ЕАО и Приамурью, оценили в 500 миллиардов рублей. За натиском воды тогда наблюдали во всем мире.

Позже, в октябре 2013-го, президент России Владимир Путин отметил работу всех, кто принимал участие в борьбе со стихией на Дальнем Востоке.

- Спасательная операция завершена, я хотел бы выразить слова благодарности всем сотрудникам и военнослужащим Министерства обороны, которые не допустили жертв среди гражданского населения, действовали очень профессионально и мужественно. Видел эти кадры и сам видел своими глазами, как работают ваши люди, как руками дамбы держали во время непогоды. Чуть ли не всю ночь стояли, чтобы дамбы не развалились. Это, конечно, даже не просто мужественное, это очень ответственное поведение. Это самая скромная оценка, - сказал президент.

С тех страшных событий прошло уже ровно 10 лет, но каждый год жители края с ужасом вспоминают то, что приходилось переживать в роковом 2013-м, и с приходом лета начинают гадать, не обозлится ли в этом году Амур-батюшка. К счастью, в 2023 году, как и за последние 10 лет, таких катастрофических подъемов воды не случалось, хотя сейчас, по самым последним данным, в Хабаровском крае есть подтопления из-за разлива рек, но спасатели пристально следят за обстановкой и находятся в полной готовности прийти на помощь людям.

- По данным специалистов Дальневосточного УГМС, в связи с прошедшими дождями ожидаются подъемы уровня воды на реках в южных районах края: Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Манома с возможным достижением отметок неблагоприятного явления и выше у села Долми и Дормидонтовка, Звеньевое, и с достижением опасных отметок на всем протяжении реки Уссури на участке от Лончаково до села Новосоветское, - говорят в МЧС региона.

Но такого апокалипсиса, как был в 2013-м году, к счастью, не предвидится.

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