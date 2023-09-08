Сверимся по птицам: нейросети предскажут землетрясения в Хабаровском крае

Константин Рябинкин, сейсмолог, руководитель проекта по созданию компактных сейсмостанций Фото: Сергей ПЯТКОВ

3 сентября в районе имени Полины Осипенко на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как отмечают специалисты, это совсем несущественные показатели и опасности для населения не представляют. Если сравнивать подобное явление с теми, которые обычно происходят в сейсмоопасных районах, таких как, например, Камчатка или Курилы, то там даже не обратили бы на такое внимание. Хабаровский край находится в зоне землетрясений на 6-8 баллов, но временные промежутки между этими явлениями на территории региона настолько большие, что явление считается крайне редким и практически маловероятным. Однако необходимо понимать, что минимальный шанс - это не нулевой, и рано или поздно разрушительное землетрясение в Хабаровском крае произойти может. Неизвестно только, когда. Может, завтра, а может, и через пять тысяч лет. В условиях подобной неопределенности остро встает вопрос о прогнозировании и техническом обеспечении такого прогнозирования.

- Необходимо большое количество пунктов сейсмического мониторинга. Чем их будет больше, тем точнее мы сможем предсказывать разрушительные события. Помимо самих приборов учета, которые будут собирать колоссальное количество данных, необходимы ресурсы для их цифровой обработки. Речь идет о развивающихся в настоящее время семимильными шагами технологиях нейросетей, искусственного интеллекта и машинного обучения. Именно этот тандем в будущем обеспечит нашу сейсмическую безопасность, - рассказал «КП» - Хабаровск» Константин Рябинкин, сейсмолог, руководитель проекта по созданию компактных сейсмостанций.

Он отметил, что в настоящее время на территории Хабаровского края находятся пять сейсмических станций, которые относятся к единой геофизической службе Российской академии наук - структуре, которая занимается предсказанием землетрясений и цунами. Это слишком маленькое количество для такой обширной территории, которую занимает наш регион. Работа, которая в настоящее время проводится в Тихоокеанском государственном университете по программе «Приоритет 2030», заключается в том, что ведется разработка и внедрение компактных сейсмических станций.

Черным помечены сейсмостанции ГС РАН (всего их пять) установленные за все время, а синим - сейсмостанции «СейсмоПро» (восемь штук установили за один год). Фото: предоставлено КП

Стоимость одного такого комплекса составляет около 70 тысяч рублей, что непривычно дешево среди такого класса устройств. Полноценные стационарные сейсмические станции требуют огромных затрат на возведение и обслуживание. В конечном счете речь идет о десятках миллионов рублей. Подобных станций, построенных по всем правилам, в Хабаровском крае нет, а весь Дальний Восток насчитывает порядка пяти единиц.

- Наша модель, помимо минимальной цены, работает максимально корректно в тех условиях, которые мы можем для нее предоставить. Речь идет о подвалах школ, университетов, административных зданий, то есть везде, где есть достаточно места, электричество, интернет и где закрыт доступ посторонним, - говорит Константин Рябинкин.

По его словам, из восьми станций, которые уже функционируют, две расположены в школах Верхнебуреинского района, одна в поселке Чекунда, другая в поселке Герби. Особенность разработки ученых ТОГУ в том, что она очень проста в использовании. Следовательно, если ученики школ хотят в рамках своего проекта провести исследования, то легко смогут получить все необходимые данные с прибора.

Важно отметить, что по результатам проведенных исследований, при сравнении отечественной разработки и суперточного американского оборудования, в одинаковых условиях они выдавали одинаковые данные. Дело в том, что высокоточное оборудование рассчитано на то, чтобы работать в бункере пятнадцатиметровой глубины в ста километрах от ближайшего населенного пункта. Строить такие павильоны у нас смысла нет, а в подвале школы или административного здания точность дорогого оборудования такая же, как и у прибора, созданного в рамках проекта «Приоритет 2030». Следовательно, средства, которые могут быть потрачены на покупку и установку бесполезного зарубежного оборудования, лучше пустить на конструирование большого количества простых приборов, тем самым увеличив охват и повысив точность прогнозов в беспрецедентное количество раз.

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