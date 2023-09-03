Последствия землетрясений могут быть ужасающими. Тематическое фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мы проснулись от того, что качает», «На верхнем этаже соседи ощутили», «Да меня в кровати трясло». Пользователи соцсетей сообщают об ощутимом землетрясении. По их словам, не заметить его было сложно, хотя обошлось и без серьезных толчков. По информации ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр обнаружен в районе имени Полины Осипенко на глубине 10 километров.

Приборы зафиксировали землетрясение в 1:33 ночи по хабаровскому времени. Те, кто не спал, могли ощутить землетрясение. Ближе всего к эпицентру расположен поселок Березовый Солнечного района. Однако обращений по этому поводу в Единую дежурно-диспетчерскую службу и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю не поступало. Сила землетрясения была не разрушительной и волноваться жителям региона не стоит.

- На самом деле, жителям Хабаровского края не стоит переживать, что в регионе произошло землетрясение, потому что для нашей территории - это не удивительное явление. Наш регион – сейсмически опасная территория и землетрясения здесь не редкость. Чаще всего они имеют глубинный характер, поэтому слабо ощущаются, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вероятно, из-за того, что данное землетрясение произошло на глубине 10 километров, его ощутили единицы. Впрочем, самое важное в данном случае, что происшествие было без пострадавших.

В МЧС напомнили, что во время землетрясения необходимо держаться вдали от окон и печей, укрываться от падающих предметов. Укрыться в деревянном доме можно под кроватью, столом (любой прочной мебелью), а в железобетонном – нужно встать в дверные проемы, углы внутренних капитальных стен. Помните, первым делом рушатся лестницы, лифты и наружные стены. В высотке не бегите к лестнице или лифту, так как может начаться давка. А если вы застали землетрясение на улице – нужно найти открытое место подальше от проводов, конструкций и предметов. То же самое и в случае с автомобилем – остановитесь подальше от зданий и различного рода сооружений.

К слову, недавно группа ученых в Хабаровском крае создали десять сейсмических станций. Работа шла ни один месяц. За время разработки проекта в Николаевске-на-Амуре так же произошло небольшое землетрясение.

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