В глазах безумие, в руке кровавый нож: мужчина напал на работницу железной дороги из-за галлюцинаций в Комсомольске-на-Амуре

После психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчине нужна медпомощь Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Галлюцинации при белой горячке - дело страшное. Под «белочкой» человек может видеть несуществующее - стаи насекомых, пытающиеся взобраться по телу, причудливые рисунки и узоры на неожиданных местах вокруг. Показаться такому человеку может, что он находится абсолютно в другом месте, или, что ему угрожает серьезная опасность. В таком состоянии человек может принимать опасные решения, например, спасаясь от несуществующего зла, сделать что-то с собой. Примерно в таком состоянии в Комсомольске-на-Амуре 66-летний мужчина едва не напал на сотрудницу железнодорожного поста.

- Комсомольчанин в состоянии алкогольного делирия начал видеть галлюцинации, взял из дома кухонный нож, разбил окно и в крови от осколков стекла убежал в сторону поста железнодорожного переезда, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Известно, что белая горячка наступает в момент отказа от алкоголя, после продолжительного ее употребления. Вероятно, с комсомольчанином могло произойти именно это. В состоянии безумия, с ножом в окровавленных руках, он побежал к железнодорожному переезду. Там его увидела дежурная по переезду. Испугавшись неадекватного поведения мужчины с ножом, она быстро спряталась в будке поста и начала звонить в полицию.

Мужчина же ринулся к посту и попытался добраться до женщины. Он колотил в окно и пугал женщину испачканным кровью ножом, а затем начал сыпать угрозами, что убьет ее. Были ли мужчина и женщина знакомы - не уточняется.

- Сотрудники транспортной полиции Комсомольска-на-Амуре незамедлительно прибыли на место и задержали 66-летнего мужчину, пребывающего в неадекватном состоянии, с окровавленным ножом в руке у поста дежурной по железнодорожному переезду на территории города, - рассказали в транспортной полиции.

Задержанному провели психиатрическую экспертизу - выяснилось, что ему нужна принудительная медпомощь. По факту нападения и угроз завели дело и уже направили его в суд. Мужчину будут судить за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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