Пронзительный плач доносился из-под земли: житель Хабаровска обнаружил на дне отхожей ямы выброшенных котят

Сейчас котят выкармливают, хабаровчане надеются. что они смогут выжить после этих страшных событий Фото: тематическое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это был самый обычный рабочий день. Житель Хабаровска, специалист по прочистке шамбо, не подозревал, что уже через несколько часов в его машине будут сидеть и пищать несколько новорожденных котят, которые еще даже не успели открыть глазки, но уже лишились матери и на собственной шкуре испытали человеческую жестокость. Речь идет не о его питомцах, неожиданную находку он обнаружил на дне колодца и просто не смог оставить котят умирать.

Видеоролики с котятами разошлись в Сети. Мужчина - спаситель, снял на камеру, как идет к колодцу, чтобы вызволить оттуда котят. По пути он рассуждает, смогут ли котята выжить, да и живые ли они там вообще. Но когда подошел ближе, стало слышно, как они пищат.

- Не знаю, будут ли живые. Какой-то урод выбросил их, - говорит мужчина за кадром.

Вероятно, до того, как включить камеру, он нашел этих животных и пошел за лестницей, потому что на следующих кадрах видна стремянка, а рядом с колодцем лежат котята, мокрые и плачущие.

Трое малышей жалобно пищали - наверняка им было холодно и страшно, а мамы рядом не оказалось. Мужчина не растерялся и забрал всех найденышей, хотя и не строил надежд, что они выживут после такого.

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в паблике «Хабарай», с котятами все в порядке. Их уже забрали, чтобы выкармливать. Хабаровчане же оценили поступок мужчины, отметили, что он молодец, а тем, кто выкинул беззащитных малышей, обязательно все аукнется.

По мнению жителей города, кто-то таким образом попытался избавиться от неугодного приплода и хотел утопить котят, но не учел, что в шамбо, на дне, практически нет воды. Это спасло маленьким животным жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поборолись и поскакали за мамой: игры подрастающих тигрят Желтобокой попали на видео в Хабаровском крае

Игры тигрят-подростков попали на видео в Хабаровском крае(подробнее)