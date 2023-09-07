Поборолись и поскакали за мамой: игры подрастающих тигрят Желтобокой попали на видео в Хабаровском крае

Тигрица Желтобокая и ее потомство успешно пережили суровую зиму на Дурмине Фото: Александр БАТАЛОВ

Тигрица Желтобокая и ее потомство успешно пережили суровую зиму на Дурмине. Двое детенышей сильно вымахали и по размерам скоро догонят мать. Заботливая самка продолжает обучать детенышей премудростям, которые пригодятся им в самостоятельной жизни.

СДЕЛАЛА ВСЕ РАДИ ВЫЖИВАНИЯ

Двое тигрят-подростков - второе потомство Желтобокой. В первый раз хищника родила троих котят от Очкарика: самку и двух самцов. Первая быстро отделилась от семьи и начала жить самостоятельно. А вот тигры, наоборот, долго оставались с матерью, несмотря на свои внушительные размеры, из-за которых их прозвали Гулливерами.

Когда Гулливеры отделились от Желтобокой, тигрица недолго оставалась одна. Самка снова родила котят, на этот раз от Джека, который выбил Очкарика с его территории. Желтобокая принесла трех котят, об одном из них не сообщается. За тигрицей семенят двое подрастающих хищников.

Зимой состояние котят вызывало опасения у специалистов. Малыши были истощенными и еле поспевали за Желтобокой. Эксперты были уверены, что экстремальная худоба котят была следствием «кабаньего кризиса». Именно эти животные - основа рациона тигров в Хабаровском крае. Африканская чума свиней и вырубка дуба привели к катастрофическому снижению популяции кабана в регионе.

ИГРАЮЧИ

Несмотря на тяжелые условия, Желтобокая и ее потомство пережили зиму. Одна из прогулок полосатого семейства по Дурмину попала на видео. Предположительно, мать вела котят на охоту. На кадрах видно, как тигрята решили побороться. Подрастающие хищники валили друг друга на траву, кусали и били лапами. Когда Желтобокая прошла мимо и стала удаляться, тигрята поскакали за ней, продолжая играться и пытаться укусить друг друга.

- Котята в этом возрасте познают мир играючи. Именно через игру происходит их физическое развитие и обучение охотничьим навыкам. Сопровождающая тигрят мать не мешает веселиться, что передается малышам, которые рады скорой трапезе, - сообщили специалисты центра «Амурский тигр».

Кстати, один из Гулливеров Желтобокой не любит фотоловушки. Если нынешнее потомство нормально относится к скрытой съемке, то первый сын каждый раз старается разобрать автоматическую камеру. От клыков самца пали несколько фотоловушек.

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