Не строим иллюзий: специалисты рассказали об истощенных малышах тигрицы Желтобокой в Хабаровском крае

Новому потомству Желтобокой зимой 2023 года пришлось несладко Фото: Скриншот с видео

Прошедшая суровая зима неблагоприятно сказалась на амурских тиграх в Хабаровском крае. Хищники из-за нехватки еды постоянно заходили в населенные пункты и убивали домашних животных, дважды нападали на людей. От голода пострадали даже те редкие звери, которые живут вдалеке от человека. Особенно тигрята.

УМЕЛАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ

В лесоохотхозяйстве «Дурминское» обитает тигрица Желтобокая. Свое прозвище она получила из-за рыжего пятна на шкуре, с которого как будто стерли черные полосы. Летом 2022 года самка во второй раз стала мамой - хищница принесла потомство из трех малышей. Отец тигрят, как полагают специалисты, - самец Джек.

Суровой зимой Желтобокая как могла прокармливала потомство. Тигрица - заботливая мать и умелая охотница. Такой вывод специалисты сделали по прошлому выводку хищницы. Предыдущая тройня Желтобокой теперь - крупные тигры, особенно двое самцов. За внушительные размеры их в шутку прозвали «Гулливерами». Кстати, один из тигров отличился своим особенным отношением к фотоловушкам.

«КАБАНИЙ КРИЗИС»

Новому потомству Желтобокой пришлось несладко. Одно время в фотоловушки попадали лишь двое из троих тигрят, из-за чего специалисты решили, что один погиб. Но вскоре охотоведы все же встретили семейство в полном составе. В феврале 2023 года появились новые опасения. Камера сняла прогулку Желтобокой с малышами, состояние тигрят вызывает вопросы: подрастающие хищники худые.

- Впереди же (фотоловушка записала видео 24 февраля) еще как минимум месяц суровых погодных условий. Мы надеемся на лучшее, но не строим иллюзий. В дикой природе отход тигрят, к сожалению, в порядке вещей, и так, чтобы всегда выживали 100 процентов, просто не бывает, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Тигриный голод стал следствием катастрофического снижения популяции дикого кабана в Хабаровском крае. Именно это животное составляет основу рациона для амурских тигров, особенно малышей. Причин несколько: бушевавшая годом ранее африканская чума свиней, рубка дуба и сокращение кормовой базы кабана, а также отстрел. Из-за произошедшей катастрофы в Хабаровском крае введен запрет на отстрел этих животных.

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