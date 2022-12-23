«Опять эти папарацци»: тигр-вандал вместе с матерью Желтобокой попали на видео в Хабаровском крае

Сейчас оба самца уже отделились от матери и заняты поиском собственных охотничьих участков Фото: Скриншот с видео

Подробности тигриной жизни интересно узнавать не только специалистам, но и многим любителям этих краснокнижных хищников. Полосатые коты иногда ведут себя очень любопытно, что раскрывает особенности характера каждой особи. Яркие примеры - тигрица Желтобокая, которая не прочь пройтись перед фотоловушками, и ее сын, отчаянно их не терпящий.

Желтобокая получила свое прозвище из-за окраса своей «шубы». На ней есть пятно, с которого как будто стерли черные пятна. Два года назад самка стала мамой. На свет появилась девочка, которая быстро покинула мать и начала охотиться одна, а также два мальчика.

Самцы же к Желтобокой были более привязаны. Добрая мать снабжала их едой, да так, что тигры отъелись и стали «Гулливерами». Самцы хоть и приобрели внушительные размеры, но все равно долго ходили цепочкой за Желтобокой. Об этом говорят и кадры из лесоохотхозяйства «Дурминское» в Хабаровском крае, где обосновалась тигриная семья.

На видео первой проходит Желтобокая, которая решила задержаться перед камерой. Тигрица пронзительным взглядом несколько секунд посмотрела в объектив и отправилась дальше. Следом идет сын, который не очень жалует фотоловушки. За свою «карьеру» он уничтожил две камеры. Добраться до третьей полосатому вандалу помешал глубокий снег. Поэтому самец оставил технику в покое и поспешил за матерью.

- Второй сын, который на это видео не попал, к фотоловушкам относится безразлично. В этом он прямо как его мать. Сейчас оба самца уже отделились от матери и заняты поиском собственных охотничьих участков. Конкуренция обещает быть нешуточной, ведь недалеко обитают два могучих самца: Джек и Мартын, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Подобное поведение тигров вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. Комментаторы отметили превосходное состояние самца и пошутили над его нелюбовью к камерам.

- Мама: «Опять эти папарацци…» Сын: «Ма, сейчас разберусь! А, не, потом разберусь, после обеда!» - пишут пользователи в соцсетях.

- Фотоловушка «вздохнула с облегчением».

- Надо погрызть и понюхать. А то понаставили тут.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Гулливеры», а ходят с мамой: семейство тигров обнаружили на прогулке в Хабаровском крае

Пока дочь тигрицы Желтобокой охотится в одиночестве, двое юных самцов следуют хвостиком за матерью (подробнее)

Гулявший по дорогам одинокий тигренок нашел маму в Хабаровском крае

Малыш лениво убегал от автомобилистов и прятался в сугробах (подробнее)