Семенят за мамой и любопытно озираются: тигрица Желтобокая растит второе поколение «Гулливеров» в Хабаровском крае

Знаменитая окрасом своей «шубы» хищница снова отметилась в объективах фотоловушек вместе со своими детьми Фото: Скриншот с видео

Новые подробности из жизни тигрицы Желтобокой пришли из лесоохотхозяйства «Дурминское». Знаменитая окрасом своей шубы хищница снова отметилась в объективах фотоловушек вместе со своими детьми. Только на этот раз мать сопровождали не взрослые сыновья, а маленькие тигрята.

«ГУЛЛИВЕРЫ»

Тигрица получила свое прозвище из-за пятна на шкуре, с которого как будто стерли черные полосы. В 2020 году Желтобокая родила тройню от самца Очкарика: двоих мальчиков и девочку. Молодая самка быстро отделилась от семьи и предпочла охотиться самостоятельно. А вот мальчики до победного семенили за Желтобокой.

Тигрица на совесть кормила своих отпрысков: самцы отъелись и превратились в громадных тигров. В шутку их назвали «Гулливерами» за внушительные размеры. Во время променадов по своим владениям один из сыновей Желтобокой показал свою нелюбовь к фотоловушкам. Самец не переносил папарацци настолько, что разобрал две автоматические камеры и покушался на третью.

ПОДРАСТАЮЩАЯ ТРОЙНЯ

Ходить за мамой вечно тиграм не пристало, поэтому по достижении двух лет «Гулливеры» оставили Желтобокую. Но самка недолго ходила в одиночестве: уже в сентябре фотоловушки засняли ее с новым потомством. На этот раз, как предполагают специалисты, трое тигрят появились от самца Джека.

- На кадрах котятам ориентировочно около трех месяцев, а значит тигрица принесла их в начале июня. К моменту, когда на Дурмин пришла зима, малышам должно быть уже около шести месяцев. В этом возрасте дети послушно перемещаются за матерью от одной ее добычи к другой, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

КУШАТЬ

Основу рациона тигров в Хабаровском крае составляют дикие кабаны. Однако их численность сейчас находится в критическом состоянии. Популяцию этих животных сильно подкосила африканская чума свиней. Поэтому кабанье мясо для тигров сейчас, можно сказать, деликатес.

Но Желтобокая отлично умеет охотиться на изюбрей и косуль. Их в регионе достаточно, и обитают они повсеместно. А это значит, что пропитание для себя и детей тигрица найдет. К тому же уровень снежного покрова составляет 30-40 сантиметров. Это вполне благоприятные условия для того, чтобы малыши смогли пережить самое сложное время года.

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