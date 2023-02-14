Думали, что тигренок погиб: Желтобокая вышла к людям с детьми в Хабаровском крае

Сначала на территории Дурмина нашли следы, а затем встретили и самих тигрят Фото: Александр БАТАЛОВ

Семейство тигров показалось людям в Хабаровском крае. Желтобокая со своим потомством была замечена на Дурмине во время выезда специалистов. Увидев незнакомцев, хищница поспешила скрыться в лесу.

Тигрица удирает от папарацци Фото: Александр БАТАЛОВ

- Мы думали, что один из ее детенышей пропал, потому что тигрята несколько раз подходили к фотоловушкам, но только вдвоем. Но недавно мы увидели следы и поняли, что третий с ними. А на следующий день уже встретили все семейство на дороге. Тигрица нас увидела и сразу убежала, а дети растерялись, один сначала в другую сторону метнулся, только потом сообразил, где мама, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Следы тигрицы с тигрятами Фото: Александр БАТАЛОВ

Специалисты вздохнули с облегчением - с семьей Желтобокой все в порядке. Это уже второй помет хищницы. В первый раз она родила котят от тигра Очкарика, тоже троих: двух мальчиков, которых окрестили Гулливерами, и девочку. На этот раз отцом детей стал тигр Джек, отбивший территорию у Очкарика.

- Пришел еще один тигр Мартын, но он избежал прямого столкновения с Джеком. Они живут на одной территории, но новый тигр поселился поодаль, они не пересекаются. У нас еще есть две тигрицы с котятами. Хуна живет в соседних угодьях, у нее двое тигрят. Еще у одной хищницы было четверо детенышей, мы нашли тело одного из них. Он погиб от голода и холода.

Тигры на дороге Фото: Александр БАТАЛОВ

Специалисты связывают такую ситуацию с малой популяцией кабанов в угодьях. Во всем крае сейчас наблюдается кризис: этих животных стало чрезвычайно мало, а ведь именно кабаны составляют основу рациона тигра.

- Сейчас на территорию нашего хозяйства хотят приехать предприниматели для рубки дуба. Это дорогостоящая древесина, но и главный продукт для кабанов. Мы подали обращение, чтобы ввести запрет на охоту на кабана, чтобы хоть как-то помочь в восстановлении популяции.

Как объяснил Александр Баталов, Дурмин - это не заповедная территория, но он стремится показать, что можно осваивать земли и при этом поддерживать условия для жизни и размножения краснокнижных амурских тигров. По последнему учету, более 80 процентов из них живут именно на осваиваемых территориях охотничьих и сельскохозяйственных угодий, и лишь 20 процентов - на охраняемых.

Желтобокая с детьми Фото: Александр БАТАЛОВ

- У нас на Дурмине кабанов критически мало. Помог лишь приход на территорию секача. Вокруг него собрались три самки, которых он защищает от тигров. А те, в свою очередь, только и ждут, когда они разбредутся, чтобы поохотиться.

Если ситуация не улучшится, есть вероятность, что кабаний кризис усугубится. Тогда тигры будут вынуждены переселяться на территории, где осталось больше еды. Тогда неизбежны и столкновения, и схватки за территорию между самцами, которые в свою очередь будут приводить к гибели особей.

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