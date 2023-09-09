Ветераны Великой Отечественной войны из Хабаровска получили по грузовику с углем

Бесплатное топливо получат десять хабаровских ветеранов Фото: Администрация Хабаровска

На жилой участок труженицы тыла, девяносточетырехлетней Анны Васильевны Михайленко, выгрузили полный кузов угля для эффективного отопления. Такая мера поддержки реализована в рамках взаимодействия городской администрации с ветеранами.

Кроме доставки твердого топлива, фронтовикам и труженикам тыла оказываются и другие виды социальной поддержки, в числе которых частичная компенсация расходов на ремонт жилого помещения, возмещение части расходов по установке, поверке и замене приборов учета газа, электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. А ко Дню Победы полагаются единовременные выплаты.

Помощь ветеранам Хабаровска, помимо городских властей, взяли на себя и социально-ориентированные предприниматели.

- Например, компания «ТНК-Олимп», занимающаяся реализацией угля, изъявила желание безвозмездно предоставить уголь ветеранам, живущим в частных домах. Таких в городе десять человек. Твердое топливо будет поставляться им по необходимости на постоянной основе бесплатно, - рассказал Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска.

Анна Васильевна поблагодарила всех причастных за такой подарок.

- Во время таких встреч мы беседуем и обсуждаем разные вопросы. Всегда рада, когда меня навещают.

Еще одна машина, доверху забитая углем, доехала в частный дом к Надежде Михайловне Швецовой. 97-летний ветеран отметила, что такого запаса угля хватит на целую теплую зиму.

Предприниматели обещают, что акция, организованная совместно с администрацией, будет продолжена.

- Для нас это приятная миссия. Мы будем и впредь бесплатно предоставлять твердое топливо ветеранам. Мы благодарны им за то, что они в свое время защитили страну, - сказал Павел Чернов, заместитель генерального директора «ТНК-Олимп».

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