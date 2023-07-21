«Я сделал это не ради наград, а ради жизни человека»: губернатор Колымы наградил Имама Аталая за спасение сброшенной с моста беременной

Имам Аталай не считает свой поступок героическим, и уверен, что многие поступили бы также во имя спасения жизни человека Фото: Правительство Магаданской области

Имам Аталай - это имя стало известно многим после того, как его обладатель спас от верной смерти беременную 18-летнюю колымчанку. Чрезвычайное происшествие случилось 9 июля в Оле, двое подростков – 17-летний Максим* и его 16-летняя девушка Алена*решили избавиться от соседки по квартире, которая, к слову, одна платила за жилье, и прикарманить ее деньги. Они обманом заманили жертву на мост и скинули в воду. К счастью, это увидел отдыхавший на берегу Имам Аталай, он, не раздумывая бросился в воду и вытащил беременную. Сейчас с ней все в порядке, а Имам получил из рук губернатора области заслуженную награду за спасение жизни.

- Вручил награду Имаму Аталаю. Он вытащил из реки девушку, которую столкнули с моста. Гражданин Турции, работающий на строительстве нового терминала магаданского аэропорта, рыбачил с друзьями на берегу, когда услышал крики о помощи, и, не раздумывая, кинулся в холодную воду. Спас человека. Как отмечают медики, сейчас здоровью девушки и её будущему ребёнку ничего не угрожает. Поступок настоящего мужчины! – Пишет в своем телеграм-канале Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Сам же Имам Аталай геройством свой поступок не считает, говорит, что нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Не спасти ту женщину он просто не мог.

- Я делал это не ради наград или славы, а лишь для того, чтобы человек был жив. Когда дело касается чьей-то жизни, это невозможно оценить. Приятно, что этот поступок отметили благодарственным письмом от губернатора, но я вытащил девушку из воды, потому что не мог поступить иначе. Так было нужно, и ни на какие награды за это я не рассчитывал. Главное, что девушка и ее ребенок живы, - говорит «КП» - Хабаровск» Имам Аталай.

РОКОВАЯ НОЧЬ

Эта история потрясает своей жестокостью. Пара подростков в течение трех месяцев до того страшного дня изводили беременную Викторию Рябинкину. Они выдумали легенду, будто парня кто-то шантажирует, и чтобы спасти его, колымчанка должна выполнять все его задания. Миссии были более чем странными – поменять свой телефон на другой гаджет, приехать в определенный момент в какое-нибудь место, и тому подобное. Финальным испытанием оказалась поездка на мост глубокой ночью.

Троица выехала на место в промежуток с 1:00 до 2:00, и только такси отъехало, как парень схватил Викторию и сбросил с моста. Он рассчитывал, что та погибнет от удара о воду, а ее тело унесет в море.

В это время Имам с друзьями отдыхал на берегу, компания слушала музыку, рыбачила, жарила мясо, как вдруг со стороны воды послышались отчаянные крики.

- Стали везде смотреть, чтобы понять, откуда идет крик, и я увидел девушку на середине реки. Она поднималась, падала, ударялась и снова пыталась подняться. Течение было сильным, девушка никак бы не смогла выбраться. Я прыгнул за ней в воду, - говорит Имам.

Воды там было по грудь, но течение очень мощное, к тому же, было уже темно. Имам добрался до пострадавшей, подхватил за плечо и вытащил на берег. Ее укутали в сухие вещи, разожгли костер, и стали спрашивать, что случилось. Колымчанка рассказала, что с моста ее скинули насильно. Тут же Имам вызвал полицию, скорую и не оставлял пострадавшую ни на минуту.

Сам Имам Аталай гражданин России, живет здесь с 2010 года. Гражданство получил в 2019-м. Работает в строительной сфере, сейчас строит международный аэропорт «Магадан». О своей персоне говорит скромно, к такому повышенному вниманию он не привык, и считает, что на его месте любой поступил бы также.

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