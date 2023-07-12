Едва исполнилось 18 лет: что известно о беременной, пострадавшей от рук подростков в Магаданской области

Колымчанка накануне совершеннолетия узнала, что беременна, и ее парень сбежал от отцовства. Фото: нейросеть Kandinsky

Колымчанка Кристина* накануне совершеннолетия узнала, что беременна, и ее парень сбежал от отцовства, разбив ей сердце. И без того непростое положение стало адским, когда друзья попытались ее убить. Они скинули девушку с моста, чтобы завладеть ее деньгами и арендованной квартирой.

ЧТО ИЗВЕСТНО О БЕРЕМЕННОЙ, КОТОРУЮ ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Кристина осталась без родителей и старалась наладить свою жизнь. Что случилось с ее мамой и папой, и как давно - пока остается загадкой. Колымчанка поступила в местное учреждение среднего профобразования (какое и на кого - не раскрывается), сняла квартиру, жила на пособие. Несколько месяцев назад Кристина узнала о своей беременности. Отец ребенка сразу же отвернулся от девушки, несмотря на это, она приняла решение рожать.

К Кристине присоседилась 16-летняя подруга Алена*. Как давно девушки стали жить вместе - неизвестно. Алена устроилась неплохо: платить за квартиру не надо, если что - подруга поможет. Позже к колымчанкам заселился 17-летний Максим*. Ему, по некоторым данным, негде было ночевать, поэтому Алена его пожалела, а Кристина была не против.

Как долго троица прожила под одной крышей - неизвестно. Ясно одно: между Аленой и Максимом вспыхнули чувства, подростки стали встречаться. В июле 2023 года они пришли к тому, что вдвоем жить им было бы лучше. Только незадача: платить за квартиру нечем - Кристина единственная получала доход. Колымчанка готовилась стать матерью, о чем рассказала друзьям. Это им тоже не понравилось, ведь ребенок будет создавать трудности.

Возлюбленные решили избавиться от Кристины в прямом смысле слова. Они придумали странный план, финалом которого должна была стать смерть колымчанки. А их трофеями - квартира и карта с пособием девушки. Парочка не планировала никому говорить о том, что их подруги нет в живых, чтобы тратить ее деньги в свое удовольствие.

КАКИЕ ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛА БЕРЕМЕННАЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ В РЕКУ НА МОСТУ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Свой план Максим и Алена стали воплощать в жизнь 8 июля. Для Кристины они подготовили легенду: якобы парня шантажирует неизвестный (как и чем - не раскрывается). Чтобы спасти Максима, колымчанке нужно выполнять задания «анонима». Причем довольно странные: обменять свой телефон на другой, приехать в указанное место. Финальной точкой квеста был мост через реку Ола.

Сюда троица добралась на такси. Едва водитель отъехал, Максим схватил Кристину, перекинул через ограждение и отпустил в реку. Его не остановило даже то, что колымчанка была на первом триместре беременности. По версии следствия, парень надеялся, что девушка ударится о воду и погибнет, а ее тело течение унесет в море. Подростки даже не стали смотреть, что случилось с их подругой, и быстро сбежали на такси.

Смерть Кристины парочка хотела выставить, как суицид. Что, конечно, не вязалось с их планами на деньги девушки. С собой они прихватили телефон колымчанки и отправили якобы прощальное сообщение от имени Кристины ее подруге.

ЧТО СТАЛО С БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Но Кристина не погибла, более того, смогла удержаться в на воде в быстром течении. Девушку спасло то, что она хорошо плавала и громко кричала. Мольбы о помощи услышал гражданин Турции - он отдыхал вместе со знакомыми на берег реки. Мужчина бросился в реку и спас беременную. Колымчанке вызвали скорую.

- Она не получила серьезных травм, врачи диагностировали только переохлаждение. Пострадавшую увезли в больницу, так как нужно было убедиться, что с ребенком все в порядке, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

ЧТО СТАЛО С РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

С малышом Кристины тоже было все в порядке, поэтому врачи не стали держать ее в больнице. Вечером, 9 июля, колымчанка давала показания в полиции. Максима и Алену моментально задержали. На данный момент подростки признают свою вину.

- Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастнице - подписка о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Подросткам грозит до 7,5 года лишения свободы, учитывая, что они несовершеннолетние.

Сейчас в Пермском крае развивается жуткая история о жестокости подростков. По данным «КП»-Пермь», пьяный парень (другая версия гласит, что их было трое) избил, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Ее без сознания нашли возле железной дороги. Когда девушка пришла в себя в больнице, смогла назвать отцу имена своих мучителей.

*Имена изменены

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Скинули беременную с моста: подростки обманом заставили 18-летнюю подругу участвовать в смертельном квесте на Колыме

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