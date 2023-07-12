Скинули беременную с моста: подростки обманом заставили 18-летнюю подругу участвовать в смертельном квесте на Колыме

17-летний парень и его 16-летняя девушка решили избавиться от беременной соседки по квартире и заполучить ее деньги Фото: СУ СК России по Магаданской области

«Поднял, скинул через левый бок, что с ней было дальше - не видел», - магаданец Максим* объясняет следователям, как пытался убить знакомую. 17-летний парень вместе со своей 16-летней девушкой Аленой* решили избавиться от беременной соседки по квартире и заполучить ее деньги. Для этого они разработали квест, финалом которого должна была стать смерть 18-летней подруги.

ЖУТКАЯ РАЗВЯЗКА

Будущая жертва снимала квартиру в поселке Ола, вместе с ней жила Алена. За жилье платила пострадавшая - у нее единственной был доход. Колымчанке ежемесячно приходило пособие, какое - пока не сообщается. Позже в квартиру заселился Максим, влюбился в Алену, и они начали встречаться.

Сколько троица прожила под одной крышей - пока непонятно. В июле 2023 года парочка поняла: беременная подруга им мешает. Без нее они бы славно зажили в этой квартире. Только вот проблема: платить за жилье влюбленным было нечем, да и знакомая съезжать не собиралась - находилась в первом триместре беременности.

Подростки решили избавиться от подруги силой. И не просто выгнать ее из квартиры, а устранить по-настоящему. Для этого они придумали безумный план: якобы Максима кто-то шантажировал (чем - не раскрывается), и чтобы его спасти, колымчанке необходимо было выполнять задания выдуманного негодяя.

- Задания были, например, отдать телефон, взамен получить другую модель, приехать в указанное место. Так они и заманили ее на мост через реку Ола, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

РУХНУВШИЕ ПЛАНЫ

Странные задания колымчанка начала проходить 8 июля 2023 года. Уже ночью (с 1:00 до 2:00) троица приехала на мост - финальную точку квеста. Максим схватил беременную и скинул в реку. Она даже не успела ничего сказать. Сделав дело, парочка смылась с места на такси.

В планах подростков, по версии правоохранительных органов, было обставить произошедшее как суицид. С телефона жертвы Алена отправила сообщение ее подруге, мол, прости и прощай. Гаджет влюбленные продали почти сразу.

Но беременная колымчанка не погибла, как планировали Алена и Максим. Жертва сильно ударилась, но не потеряла сознание. Течение стремительно относило пострадавшую в море, но ей удалось перекричать шум воды. Мольбы о помощи услышал гражданин Турции, который сидел на берегу с коллегами-строителями. Он спас колымчанку и вызвал скорую. Девушка не получила серьезных травм, с ребенком тоже все было в порядке. В тот же день жертва давала показания следователям.

ОФИЦИАЛЬНО

Влюбленных подростков задержали тут же, уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений».

- В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств покушения на убийство и сбору доказательств, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

На данный момент Максим и Алена признали свою вину.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Учитывая, что обвиняемые несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

*Имена изменены

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