На берегу было полно людей, но только он бросился в воду: гражданин Турции спас беременную девушку, которую скинули с моста на Колыме

Подростки решили убить подругу и обставить все, как суицид Фото: СУ СК России по Магаданской области

Магаданская область «гремит» на всю страну: двое подростков пытались убить беременную 18-летнюю подругу Кристину*. Напомним, что Максим и Алена* (17 и 16 лет) сбросили девушку с моста. Если бы не иностранец, пострадавшая могла погибнуть в море.

КТО СПАС ДЕВУШКУ, КОТОРУЮ СБРОСИЛИ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Тот самый спаситель - гражданин Турции. Он приехал на Колыму, чтобы строить международный терминал местного аэропорта. В ночь на 9 июля 2023 года он вместе с коллегами рыбачил на берегу реки Ола в одноименном поселке. Внезапно мужчина услышал женский крик, который молил о помощи.

- Иностранец не раздумывая сиганул в воду. Другие мужчины вообще не собирались лезть в реку. Турок вытащил пострадавшую на берег, ей вызвали скорую, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Кристина оказалась в воде не по своей воле. Колымчанку попытались убить ее собственные друзья, с которыми она жила в одной квартире. Предателей не остановило даже то, что девушка была беременна.

ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ СПАС БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Так называемые друзья - Максим и Алена - удачно присоседились к Кристине. Она снимала квартиру, будучи сиротой, получала пособие. В июле 2023 года парочка решила избавиться от подруги. Только незадача: съезжать она не собиралась, а платить за квартиру подросткам было нечем.

Тогда они придумали жуткий и странный план по устранению Кристины. В прямом смысле слова. Максим и Алена решили убить подругу и обставить все, как суицид. Если бы не турок, это жесточайшее преступление было бы совершено.

Парочка обманом заставила Кристину выполнять задания выдуманного шантажиста, который якобы прикопался к Максиму. То телефон нужно было обменять, то приехать в указанное место. Финальной точкой смертельного квеста стал тот самый мост через реку Ола.

ЧТО ДЕЛАЛ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА: ОН СПАС БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ

По версии следствия, Максим скинул Кристину в реку. Алена отправила с ее телефона сообщение подруги, мол, собирается свести счеты с жизнью. Гаджет парочка сразу продала и стала мечтать, как будет тратить деньги беременной подруги и жить в свое удовольствие.

Но Кристина в тот же вечер, 9 июля, уже давала показания следователям. Врачи не нашли у колымчанки серьезных повреждений, диагностировали лишь переохлаждение. С ребенком девушки также все в порядке. 11 июля подросткам избрали меру пресечения. Им грозит до 7,5 года колонии.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГРАЖДАНИНЕ ТУРЦИИ, СПАСШЕМ БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

- Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастнице - подписка о невыезде, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Девушка даже не успела поблагодарить своего спасителя - была в шоке. Ни номера телефона, ни адреса она у него взять не успела.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Пермском крае развивается другая история о жестокости подростков. По данным «КП»-Пермь», пьяный парень (по другой версии, их было трое) избил, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Ее без сознания нашли возле железнодорожных путей. Когда девушка пришла в себя, смогла назвать отцу имена своих мучителей.

*Имена изменены

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Скинули беременную с моста: подростки обманом заставили 18-летнюю подругу участвовать в смертельном квесте на Колыме

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