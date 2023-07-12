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Происшествия12 июля 2023 11:02

«Знали, что она беременна»: что известно о ЧП на Колыме, где подростки сбросили девушку с моста

Опубликовано видео с моста, с которого подростки сбросили беременную на Колыме
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Финальным заданием было приехать на мост через реку Ола, где девушку должна была ждать смерть

Финальным заданием было приехать на мост через реку Ола, где девушку должна была ждать смерть

Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области продолжают выяснять обстоятельства ЧП с беременной 18-летней девушкой. Двое подростков скинули Кристину* с моста в реку. 17-летний Максим и 16-летняя Алена* хотели избавиться от колымчанки ради корысти.

ПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЧП С БЕРЕМЕННОЙ, КОТОРУЮ СБРОСИЛИ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Кристина и Алена были подругами, поэтому решили жить вместе. Будущая жертва как раз снимала квартиру на пособие - девушка была сиротой. У нее единственной был доход, остальные участники истории не работали.

Позже к девушкам подселился Максим, почему - пока не раскрывается. Пожив под одной крышей, парень влюбился в Алену, подростки начали встречаться. Сколько времени троица провела в одной квартире - неизвестно. В июле 2023 года парочка решила избавиться от подруги.

Максим и Алена пришли к тому, что жить вдвоем им было бы лучше. Подруга съезжать не собиралась: на тот момент находилась в первом триместре беременности. Живота видно не было, но парочка знала об интересном положении будущей жертвы.

КАК ПОДРОСТОК НА КОЛЫМЕ СТОЛКНУЛ БЕРЕМЕННУЮ В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Да и платить за квартиру подросткам было нечем, поэтому они придумали, как избавиться от надоевшей сожительницы. Не уговорами, насилием. Влюбленные рассказали беременной легенду: якобы Максима шантажировал неизвестный (чем - не раскрывается). Чтобы спасти парня от несуществующего злодея, колымчанке нужно было выполнять его задания.

Смертельный квест состоял из странных миссий: жертва должна была обменять свой телефон на гаджет другой модели, приезжать в указанные места (какие - не говорится). Финальным заданием было приехать на мост через реку Ола, которая впадает в Охотское море.

В промежуток с 1:00 до 2:00 часов троица примчала в указанное место на такси. Только машина отъехала, Максим схватил Кристину и сбросил с моста в реку. Следствие считает, что парень надеялся на смерть девушки от удара. А дальше тело, по его замыслу, течением унесет в море.

ВЫЖИЛА ЛИ БЕРЕМЕННАЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С МОСТА В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Сделав дело, подростки прыгнули в такси. Смерть Кристины они хотели выдать за суицид. Поэтому Алена отправила с телефона жертвы сообщение подруге, мол, хочу умереть, прощай и прости. Парочка уже представляла, как будет тратить пособие Кристины и жить вдвоем. Но их план не удался.

- Девушку спас гражданин Турции. Он работал на стройке международного аэропорта, в ту ночь рыбачил на берегу вместе с коллегами. Услышал крик, бросился в реку. Никто этого делать, кстати, не захотел. Мужчина вытащил пострадавшую, ей вызвали скорую, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Кристина не получила серьезных травм, врачи констатировали переохлаждение. В воде девушка смогла удержаться, потому что хорошо плавала. Колымчанку экстренно госпитализировали, чтобы выяснить состояние плода. С ребенком все в порядке. В тот же вечер, 9 июля, Кристина давала показания.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОДРОСТКИ СБРОСИЛИ БЕРЕМЕННУЮ С МОСТА НА КОЛЫМЕ

Подростков задержали, отпираться они не стали и во всем сознались. Это видно на кадрах оперативной съемки, где парень рассказывает, как сбрасывал беременную подругу с моста. Однако Максим и Алена еще могут изменить свои показания. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений».

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Учитывая, что обвиняемые несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

Сейчас в Пермском крае развивается жуткая история о жестокости подростков. По данным «КП»-Пермь», пьяный парень (другая версия гласит, что их было трое) избил, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Ее без сознания нашли возле железной дороги. Когда девушка пришла в себя в больнице, смогла назвать отцу имена своих мучителей.

*Имена изменены

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Скинули беременную с моста: подростки обманом заставили 18-летнюю подругу участвовать в смертельном квесте на Колыме

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