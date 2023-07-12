Финальным заданием было приехать на мост через реку Ола, где девушку должна была ждать смерть Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области продолжают выяснять обстоятельства ЧП с беременной 18-летней девушкой. Двое подростков скинули Кристину* с моста в реку. 17-летний Максим и 16-летняя Алена* хотели избавиться от колымчанки ради корысти.

ПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЧП С БЕРЕМЕННОЙ, КОТОРУЮ СБРОСИЛИ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Кристина и Алена были подругами, поэтому решили жить вместе. Будущая жертва как раз снимала квартиру на пособие - девушка была сиротой. У нее единственной был доход, остальные участники истории не работали.

Позже к девушкам подселился Максим, почему - пока не раскрывается. Пожив под одной крышей, парень влюбился в Алену, подростки начали встречаться. Сколько времени троица провела в одной квартире - неизвестно. В июле 2023 года парочка решила избавиться от подруги.

Максим и Алена пришли к тому, что жить вдвоем им было бы лучше. Подруга съезжать не собиралась: на тот момент находилась в первом триместре беременности. Живота видно не было, но парочка знала об интересном положении будущей жертвы.

КАК ПОДРОСТОК НА КОЛЫМЕ СТОЛКНУЛ БЕРЕМЕННУЮ В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Да и платить за квартиру подросткам было нечем, поэтому они придумали, как избавиться от надоевшей сожительницы. Не уговорами, насилием. Влюбленные рассказали беременной легенду: якобы Максима шантажировал неизвестный (чем - не раскрывается). Чтобы спасти парня от несуществующего злодея, колымчанке нужно было выполнять его задания.

Смертельный квест состоял из странных миссий: жертва должна была обменять свой телефон на гаджет другой модели, приезжать в указанные места (какие - не говорится). Финальным заданием было приехать на мост через реку Ола, которая впадает в Охотское море.

В промежуток с 1:00 до 2:00 часов троица примчала в указанное место на такси. Только машина отъехала, Максим схватил Кристину и сбросил с моста в реку. Следствие считает, что парень надеялся на смерть девушки от удара. А дальше тело, по его замыслу, течением унесет в море.

ВЫЖИЛА ЛИ БЕРЕМЕННАЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С МОСТА В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Сделав дело, подростки прыгнули в такси. Смерть Кристины они хотели выдать за суицид. Поэтому Алена отправила с телефона жертвы сообщение подруге, мол, хочу умереть, прощай и прости. Парочка уже представляла, как будет тратить пособие Кристины и жить вдвоем. Но их план не удался.

- Девушку спас гражданин Турции. Он работал на стройке международного аэропорта, в ту ночь рыбачил на берегу вместе с коллегами. Услышал крик, бросился в реку. Никто этого делать, кстати, не захотел. Мужчина вытащил пострадавшую, ей вызвали скорую, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Кристина не получила серьезных травм, врачи констатировали переохлаждение. В воде девушка смогла удержаться, потому что хорошо плавала. Колымчанку экстренно госпитализировали, чтобы выяснить состояние плода. С ребенком все в порядке. В тот же вечер, 9 июля, Кристина давала показания.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОДРОСТКИ СБРОСИЛИ БЕРЕМЕННУЮ С МОСТА НА КОЛЫМЕ

Подростков задержали, отпираться они не стали и во всем сознались. Это видно на кадрах оперативной съемки, где парень рассказывает, как сбрасывал беременную подругу с моста. Однако Максим и Алена еще могут изменить свои показания. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений».

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Учитывая, что обвиняемые несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

Сейчас в Пермском крае развивается жуткая история о жестокости подростков. По данным «КП»-Пермь», пьяный парень (другая версия гласит, что их было трое) избил, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Ее без сознания нашли возле железной дороги. Когда девушка пришла в себя в больнице, смогла назвать отцу имена своих мучителей.

*Имена изменены

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