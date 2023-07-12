Парня задержали, его девушка под подпиской о невыезде Фото: скриншот с видео

Стала известна информация о подростках, сбросивших с моста беременную жительницу Магаданской области. Выяснилось, что 17-летний Максим вместе с 16-летней Аленой проживали в одной квартире с будущей жертвой, 18-летней Кристиной*. Будущая жертва бесплатно приютила несовершеннолетних в своей квартире. Подростки воспользовались ее добротой, чтобы убить и забрать себе деньги.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПАРЕ ПОДРОСТКОВ, СБРОСИВШИХ БЕРЕМЕННУЮ В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

«КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что преступная пара – студенты местных учреждений среднего образования. Они учились в разных колледжах, но каких именно, пока остается тайной.

Алена проживала с Кристиной еще до встречи с парнем. По какой причине 16-летняя девушка жила у подруги, а не дома, остается тайной. До появления Максима между приятельницами конфликтов не было. Студентка колледжа познакомилась с ним через знакомых и пригласила жить к своей подруге. По предварительной информации, у него были личные проблемы, парню негде было ночевать. Кристина разрешила ей привести домой еще одного человека.

Постепенно у Максима и Алены завязался роман. Чем дальше развивались отношения, тем больше менялась девушка и ее взгляды на мир. По информации от источников «КП» - Хабаровск», идея завладеть имуществом Кристины принадлежит именно новичку в доме.

ЗАЧЕМ ПОДРОСТКИ СБРОСИЛИ БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 года

В июле 2023 года Максим и Алена вступили в сговор и решили убить Кристину. В квартире затем они планировали жить самостоятельно, не раскрывая тайну смерти арендатора. Как сами позже скажут, они разработали квест. Придумали легенду: Максима начал шантажировать неизвестный. Чтобы помочь другу, Кристина должна была выполнять задания от «анонима». Подростки посылали смс-ки со скрытого номера. Подруга беспрекословно действовала по указаниям из сообщений: отдать телефон, приехать в указанное место и так далее.

КТО СБРОСИЛ БЕРЕМЕННУЮ В ВОДУ НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Финалом стала встреча на мосту через реку Ола. 9 июля она пришла к мосту, где Максим сбросил ее в воду. Парень знал, что Кристина беременная, но это его не остановило. Парень схватил Кристину и выбросил в реку.

К счастью, девушку спас гражданин Турции, отдыхавший в тот день в компании друзей на берегу. Он вытащил Кристину, а остальные вызвали скорую. Ее жизни ничего не угрожает, ребенок тоже в порядке. Девушка не хочет, чтобы ее личность узнали, сейчас она находится в глубоком шоке от произошедшего.

КАК НАШЛИ ПОДРОСТКОВ, СБРОСИВШИХ БЕРЕМЕННУЮ С МОСТА В РЕКУ ОЛА 9 ИЮЛЯ 2023 года

Подозреваемых задержали по горячим следам в тот же день. Девушка рассказала, кто и как толкнул ее в воду.

- Подростков задержали, уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений», - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Магаданской области.

Несовершеннолетние признали свою вину. Максим показал, как сбросил подругу с моста на следственном эксперименте. Он не отрицает, что именно он, а не Алена, толкнул жертву в реку.

- Поднял, скинул через левый бок, что с ней было дальше - не видел, - сказал Максим следователям.

ЧТО ГРОЗИТ ПОДРОСТКАМ, СБРОСИВШИМ БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ С МОСТА НА КОЛЫМЕ 9 ИЮЛЯ 2023 года

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Учитывая, что обвиняемые несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

*Имена изменены

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