Стало известно, что сейчас с выжившей девушкой Фото: нейросеть Kandinsky

9 июля 2023 года пара подростков в Магаданской области сбросила в реку 18-летнюю подругу. Девушка была беременна, и приятели знали об этом. Это не остановило 17-летнего Максима и 16-летнюю Алену* от злого умысла. Сговорившись, подростки решили убить знакомую ради ее квартиры и денег.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА БЕРЕГУ ОЛЫ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Подростки проживали в квартире Кристины, которой самой только недавно исполнилось 18 лет. Девушка снимала жилье в селе Ола и пустила друзей пожить к себе. Со временем Максим и Алена влюбились и стали встречаться. А в июле 2023 года решили, что Кристина – лишняя. Выселяться не хотели, а придумали безумный план: убить подругу, продолжить жить вдвоем в ее доме, а также забрать все деньги девушки себе.

9 июля 2023 года пара обманом заманила Кристину на мост через реку Ола. Они послали ей сообщение с анонимного номера. Максим притворился, что его шантажируют, и попросил подругу помочь: встретиться с незнакомцем. На самом деле смс-ку послал сам парень. На мосту он хотел расправиться с девушкой.

Кристина пришла на место, тогда Максим схватил ее и бросил в воду. К счастью, жертва покушения очень хорошо плавала. Она смогла выбраться из течения и перевернулась на спину. Ее вынесло к берегу, где отдыхали рыбаки.

На выручку пострадавшей бросился гражданин Турции. Он рыбачил в компании друзей, а на Колыме оказался в бригаде строителей. Они приехали, чтобы отстроить здание аэропорта. Мужчина кинулся в воду и вытащил девушку на сушу.

СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННОЙ 18-ЛЕТНЕЙ, КОТОРУЮ БРОСИЛИ С МОСТА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

По счастливому стечению обстоятельств, Кристина сильно не пострадала. Она получила небольшое переохлаждение, но медики успели вовремя помочь пострадавшей. Ее согрели и отвезли в участок. Там она рассказала о том, что пережила.

Кристина на ранних сроках беременности, у нее еще нет живота, первый триместр. Падение в реку не навредило ребенку, его состояние в норме. Сама девушка также не получила травм, ее здоровью ничего не угрожает.

- В этот же день пострадавшая дала показания. По срокам беременности - первая декада. Медики провели обследование и сказали, что он развивается в соответствии со сроками, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

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О Кристине известно немногое. Предательство друзей и попытка убийства оставили неизгладимый след на ее эмоциональном состоянии. Девушка не хочет разговаривать с посторонними и испытывает глубокий шок. За ее состоянием наблюдают специалисты.

Подозреваемых задержали в тот же день. Максим вину не стал отрицать и показал, как толкнул Кристину, следователям. Алена, по его словам, стояла рядом, но не трогала девушку. На обоих завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений».

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Обоим задержанным может грозить до 7,5 года лишения свободы. Следствие продолжается. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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