«Ну, гады, я вам отомщу»: ведомый местью житель Хабаровска спалил дом с 13 людьми

Сгоревший барак оценили в 900 тысяч рублей Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Хабаровчанин Николай (имя изменено - прим. ред.) пытался убить возлюбленную и знакомых страшным образом. 44-летний мужчина руководствовался ослепляющей местью, а все из-за пустяка и обиды. За безрассудство хабаровчанина приговорили к колонии.

СТРАШНЫЙ ПОЖАР

Хабаровск, 4 декабря 2021 года, улица Герасимова, 27. Здесь до этого дня стоял старый деревянный барак с осевшим фундаментом и полусгнившими стенами. Жила в нем безответственная женщина, давно забившая на хозяйство, и под стать выбранный ее любимый Николай. Одним из приоритетов пары были алкогольные посиделки с людьми в основном низкого социального статуса. Гости сменяли друг друга частенько: кто-то покидал сомнительный дом после загулов, кто-то оставался жить в этом хаосе - альтернатив-то не было.

В роковой вечер Николай поссорился с любимой. Мужчина опять загулял, спустил все деньги на спиртное и не купил продуктов. Женщина выгнала сожителя и устроила дома очередное застолье в большой компании из 12 человек. Николай немного поскитался по улицам, замерз, вернулся, попросился на огонек. Но мужчине дали жесткий от ворот поворот и захлопнули дверь перед носом. Хабаровчанин был вне себя от злости и с мыслями: «Ну, гады, я вам отомщу» пошел исполнять задуманное.

Николай бродил по улице, обдумывая план мести. Компанию ему составлял маргинал, с которым мужчина только что познакомился. Хабаровчанин посвятил нового приятеля в свои планы, что вызвало ужас у последнего. Николай слушать возражения маргинала не стал, залез в мусорный контейнер, набрал бумаги, и пошел на Герасимова, 27. Листы и газеты мужчина подложил под веранду, поджог и ушел. Огонь быстро распространился по ветхому зданию.

К тому моменту застолье в доме продолжалось. Правда, кто-то уже спал, кто-то еще вливал в себя алкоголь. Несмотря на состояние, люди почувствовали запах гари и дым. Спящих начали будить, выскакивать на улицу босиком и без верхней одежды. Все 13 человек смогли спастись. Но… одна женщина зачем-то вернулась в горящий дом. Пути спасения тут же отрезало огнем, никто не смог пробраться внутрь. Малоузнаваемое тело женщины нашли пожарные, когда пламя было потушено.

ОФИЦИАЛЬНО

Все участники событий практически в один голос рассказали о конфликте с Николаем. Мужчину задержали, свою вину он признавать отказался. Но правоохранительным органам удалось отыскать того самого спутника-маргинала, который только подтвердил версию следствия. Уголовное дело было заведено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Уничтожение чужого имущества». Сгоревший барак оценили в 900 тысяч рублей.

- По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, допросов свидетелей, осмотров и обысков, и иных мероприятий. Результаты расследования позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемых преступлений и направить уголовное дело в суд, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Полтора года шли следствие и суд. Осложнялось все поиском свидетелей: у кого-то, напомним, нет постоянного места жительства. Основного свидетеля - спутника-маргинала - искали дольше всех для дачи показаний в суде. И нашли: своего нового приятеля он сдал, что называется, со всеми потрохами.

- Суд приговорил виновного к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анастасия Матвеева, помощник прокурора Кировского района города.

Смерть женщины в пожаре расценили как несчастный случай.

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