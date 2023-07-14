«Я гражданин России»: что известно о мужчине из Турции, который спас беременную после покушения на Колыме

Имя Имама Италая гремит на всю Колыму: он спас из холодной река беременную девушку после покушения на ее жизнь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Был конец рабочей недели, впереди выходные, мы с коллегами и решили поехать отдохнуть», - рассказал Имам Аталай. 34-летний мужчина 9 июля спас из холодной и быстрой реки беременную девушку. Ее пытались убить собственные друзья, скинув с моста. Если бы не Имам, с большой долей вероятности у них бы это получилось.

Виктория (слева) на берегу не успела поблагодарить своего спасителя, но подарила тысячу «спасибо» в отделении полиции Фото: Из личного архива героя публикации

Виктория Рябинкину сбросил с моста 17-летний Иван в сговоре со своей 16-летней возлюбленной Ариной. Парень, по версии следствия, рассчитывал, что беременная погибнет от удара об воду. А все ради денег и съемной квартиры. Благодаря своей собранности и Имаму девушка выжила и поделилась с «КП» - Хабаровск» подробностями ЧП. Оказалось, что ее смерть - было финальное задание от выдуманного парочкой шантажиста. Три месяца он якобы заставлял троицу проходить странные квесты. Подробности можно прочитать в нашем предыдущем материале.

17-летний Иван скинул Викторию с моста

16-летняя Арина была близкой подругой пострадавшей

ЧЕТЫРЕ ГОДА, КАК ГРАЖДАНИН РОССИИ

Сейчас Имам известен, как «гражданин Турции, который спас 18-летнюю беременную девушку». В тени он оставался до того момента, пока жутчайшая история с покушением на убийство не стала достоянием общественности. Мужчина сам не очень рад повышенному вниманию ко своей персоне. Но для «КП» - Хабаровск» он рассказал немного о себе, вспомнил детали той ночи и задался вопросом: «Почему все меня называют иностранцем?».

- Я с 2010 года работаю в России и живу тут. Везде говорят, что я иностранный гражданин. Да, я родился в Турции и был здесь иностранцем. Но с 2019 года - гражданин Российской Федерации. Язык тут и выучил, он, конечно, сложный, в совершенстве его знать я никогда не буду, - рассказал Имам Аталай.

Мужчина переехал в Россию по работе. Он давно трудится в строительной сфере, например, сейчас состоит в инженерной бригаде строителей международного аэропорта «Магадан». На Колыме он находится с февраля 2023 года.

ДЕТАЛИ ТОЙ НОЧИ

Имам с коллегами приехали на берег реки Ола в одноименный поселок 8 июля. Разместились примерно в 600 метрах от моста. Рыбачили, жарили шашлыки, слушали музыку, общались. Засиделись допоздна, примерно в 01:30 мужчина услышал женский крик, полный отчаяния.

Имам Аталай работает и живет в России с 2010 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Стали везде смотреть, чтобы понять, откуда идет крик, и я увидел девушку на середине реки. Она поднималась, падала, ударялась и снова пыталась подняться. Течение было сильным, девушка никак бы не смогла выбраться. Я прыгнул за ней в воду, - вспомнил Имам Аталай.

Уровень воды, по воспоминаниям мужчины, был примерно по грудь. Холодная река, мощное течение, плохая видимость (слабый свет был от фар машин) - Имам все же смог добраться до девушки. Признается: было тяжело. Он обхватил плечо пострадавшей и вынес ее на берег. На всю операцию ушло примерно три минуты.

СТРАШНЫЙ РАССКАЗ

- Мы развели костер, дали ей сухие вещи, чтобы она согрелась. Начали спрашивать почему она в такое позднее время находится в холодной реке. Девушка рассказала, что ее скинули с моста. Когда я это услышал, вызвал скорую и полицию. Пока ждали, разговаривали с ней, чтобы она находилась в сознании. Серьезных повреждений у девушки не было, она только плакала и говорила, что ей холодно, - рассказал Имам Аталай.

В течение пяти минут приехали полиция и скорая, они забрали пострадавшую. Имам вместе с товарищами дали объяснение и уехали с места ЧП. Новость о мужчине-спасателе быстро распространилась среди коллег. Они немного пообсуждали произошедшее, да забыли.

- Я считаю, что каждый должен оказать помощь другому, особенно, если ситуация угрожает жизни. Когда видишь человека на середине реки, складывается ощущение, что он умирает. В голове одна точка зрения: спасти, чтобы он был жив и здоров. Кроме этого в мыслях ничего нет. Потом можно сидеть и долго думать о том, что произошло. Да, в самом деле, я сделал непростое дело, и со мной тоже могло что-то случиться. Но об этом тогда я не думал, - поделился Имам.

ВОКРУГ БЫЛО ПОЛНО ЛЮДЕЙ

Бурное обсуждение и отрывочные данные привели к обвинениям: «Почему только Имам кинулся спасать девушку? Где были его коллеги». По словам мужчины, они были на чеку и готовились встречать людей, вышедших из холодной воды. Если бы что-то пошло не так, каждый был «на низком старте».

- Знаете, в это же время вокруг нас находилось много отдыхающих людей. До того места, где сидели мы, стояло примерно три машины, где точно так же находились люди. Почему они не услышали девушку и не спасли ее, я не знаю. Может, она не кричала, - рассказал Имам.

На берегу девушка не успела поблагодарить своего спасителя. Зато подарила тысячу «спасибо» в отделении полиции, где Имам и пострадавшая пересеклись 13 июля. «Мне большего и не надо», - сказал мужчина.

Имам не ищет славы и аплодисментов. Настаивает на том, что спасение девушки было обычным делом для сознательного человека. Сейчас в планах у Имама достроить аэропорт и вернуться к семье, которая также живет в России. Где именно - решил не говорить.

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