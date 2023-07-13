«Я бы хотела забыть этот день»: беременная девушка с Колымы рассказала детали покушения на ее жизнь

Виктория Рябинкина (слева) смогла выжить после падения с моста в холодную реку Фото: Предоставлено героем публикации

«Я согласилась выполнять эти задания, потому что переживала за друзей. Хотя мне сразу показалось это все странным», - рассказывает Виктория Рябинкина. Четыре дня назад ее пытались убить двое близких людей, зная о ее беременности. Они придумали странную историю с шантажистом, который давал всем троим подозрительные задания. В финале квеста парочка скинула беременную Викторию с моста, рассчитывая на ее смерть. Колымчанка выжила и рассказала «КП» - Хабаровск» жуткие и одновременно нелепые подробности случившегося.

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО

Виктория вместе со старшей сестрой Кристиной оказалась в детском доме, когда ей было пять лет. Родная мама часто выпивала, приводила в дом мужчин, которые били ее битой по лицу на глазах у девочек. Соседи не могли смотреть на мучения детей и сообщили в социальные службы. Малышек забрали, отдали на воспитание бабушке, мать лишили родительских прав. Когда узналось, что она больна туберкулезом, детей положили в больницу, оттуда - поместили в детский дом.

- Мама жива, она живет в Магадане. У нее появился еще один ребенок - мальчик, но и на него ее лишили родительских прав, сейчас он в детском доме. Ни его, ни нас она не навещала, никак не участвовала в нашей жизни. Мы с ней не поддерживаем связь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Кристина, старшая сестра пострадавшей.

В детском доме, по воспоминанию 19-летней девушки, было гораздо луче, чем с пьющей матерью. Воспитатели всегда помогали, не поднимали руку и готовили ко взрослой жизни. Дети были разделены на группы, вместе с Кристиной и ее младшей сестрой был Иван С. (сейчас ему 17 лет) - будущий мучитель Виктории.

Иван С. скинул Викторию с моста, надеясь, что она разобьется Фото: Из личного архива героя публикации

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Окончив девятый класс, в 2022 году Виктория поступила в колледж на парикмахера. Сначала жила в общежитии, когда исполнилось 18 лет (в марте 2023 года), сняла квартиру вместе с подругой. Говорит, что хотелось жить самостоятельно и приглашать друзей.

- Подруга постоянно работала и я часто была одна. Мне не хотелось этого, поэтому ко мне приезжали с ночевкой друзья. Одна подруга оставалась часто, в мае она предложила вместе снимать квартиру. Сказала, что так будет экономней. Ну я и согласилась, мы начали жить вдвоем. Квартиру мы сняли примерно 16 мая, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Рябинкина.

Колымчанка съехалась с 16-летней Ариной К. - важным персонажем в дальнейшей истории. С ней колымчанка познакомилась в школе, так и завязалась дружба. К моменту, когда девушки съехались, Виктория узнала о своей беременности. Отец ребенка (говорить о нем больше, девушка отказывается) неохотно принял эту новость и отказался от ответственности. Но связь с колымчанкой поддерживал. Девушка решила рожать. Поддержала ее и Арина.

Арина К. была лучшей подругой Виктории Фото: Из личного архива героя публикации

Примерно 21 мая у девушек остался ночевать Иван (тот самый знакомый по детдому). Он опоздал в общежитие, идти было некуда. Именно после этой ночевки закрутилась странная история с шантажистом. Иван якобы хотел кому-то купить наркотики, перевел доверенные деньги, но вещество не получил. А после этого заказчик стал угрожать парню убийством, мол, деньги потерял, теперь берегись. О какой сумме идет речь - неизвестно. По словам Ивана, чтобы спастись, всем троим нужно было выполнять задания от «анонима», которые передавали неназванные в интересах следствия знакомые.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ

- Ваня и Арина начали встречаться, они сказали, что это задание от того человека. Потом шантажист сказал, что парень должен жить с нами. Ване и Арине говорили снять интимное видео, мне нужно было выходить погулять, сидеть по несколько часов в ванной, ходить в магазин за продуктами ночью и рано утром, уезжать к сестре и никуда не выходить, - поделилась пострадавшая.

Почему она безоговорочно поверила в анонимных злодеев, остается загадкой. Девушка просто доверяла друзьям, даже не помыслив, что эти безумные рассказы – выдумка. Позже задания начали касаться и самой Виктории (откуда шантажисты вообще про нее узнали – в голову никому не пришло). Одним из заданий для было отдать свой iPhone12, что девушка и сделала. Два месяца она была без связи, ей было запрещено с кем-либо общаться, так говорили «шантажисты». Старшая сестра помогла девушке обзавестись новым гаджетом, также поверив в страшные наказы по телефону. К угрозе расправы над Иваном добавилась новая - слив интимного видео парочки.

- Мне сразу показалось это странным. Я говорила, что это все вранье. В какой-то момент стало казаться: «А вдруг ему правда угрожают», поэтому согласилась выполнять эти задания, потому что боялась за друзей. Сейчас понимаю, что если бы Ваню хотели убить или слить их с Ариной видео, то давно бы это сделали. В полицию идти было запрещено, вообще рассказывать кому-то об этом было нельзя, - вспоминает Виктория.

Как «аноним» проверял задания - девушка не знает, таких вопросов она друзьям не задавала. Виктория продолжала вестись на абсурдные провокации. Колымчанка уверяет: «Ваня и Арина постоянно давили тем, что случится страшное». С одной стороны она не доверяла происходящему, с другой - допускала мысль, что друзьям действительно угрожают. Сейчас говорит: «Похоже на то, что они меня использовали».

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

- Мне Вика не все рассказывала, потому что ей якобы запрещали, что-либо говорить об этих заданиях. Потом потихоньку начала открываться. Рассказала про эту подставу Вани. Ее заставляли спать в ванной, зная, что она беременна, постоянно отправляли за продуктами. У сестры был жуткий токсикоз, но это никого не волновало. Ваня и Арина ей говорили: «Ну ты долго там в туалете будешь? Тебе пора задания делать». В полицию не пошла, потому что Вика умоляла этого не делать. 7 июля она приезжала ко мне, осталась ночевать. На следующий день Вике позвонили и заставили вернуться домой, хотя она не хотела уезжать, - вспоминает сестра Виктории.

Девушка приехала домой около 16:00, Арина позвала ее в местный торговый центр на разговор. Виктория начала ссориться с подругой по поводу ситуации с шантажом и заданиями. Колымчанка говорила, что не верит парочке и пригрозила переездом к сестре. Арина стала уговаривать девушку выполнить еще одно, последнее задание.

- Последним заданием было покрутить меня на мосту через реку Ола. Ваня должен был поднять меня и покрутить. Это все нужно было снять на видео и отправить этому шантажисту. Я сразу сказала, что задание странное, но была зла, хотела, чтобы это уже закончилось и согласилась. Надеялась, что на этом будет конец и я смогу съехать, - рассказала Виктория.

После торгового центра подруги поехали домой, там Иван с Викторией отрепетировали очень странное финальное задание и стали ждать 00:00. Покрутить беременную девушку, по замыслу «анонима», нужно было ночью. Примерно в 00:40 троица была в указанном месте. И снова Виктория хоть и подозревала обман, но пошла на поводу.

ФИНАЛ - СМЕРТЬ

- Пока мы ехали на такси, все молчали. Арина слушала музыку в наушниках, Ваня был напряжен и задумчив, я смотрела в окно. Потом на месте мы ждали, пока проедут все машины. Ваня и Арина спрашивали выживу я или нет, если упаду с моста. Меня это все настораживало, я задавала вопрос: «К чему это все?». Они говорили: «Не бойся, мы шутим», - рассказала Виктория.

Примерно через полчаса компания приступила к необъяснимо глупому последнему заданию. Арина забрала у подруги телефон, чтобы не выпал, отошла на проезжую часть, начала снимать видео. Виктория, продолжая верить в вопиющую чепуху, позволила Ивану обхватить себя за ноги. Парень поднял девушку, покружился и… сбросил с моста в реку. По версии следствия, он рассчитывал, что колымчанка погибнет от удара об воду, а ее тело вынесет в Охотское море.

- Во время полета я не чувствовала ничего, поняла, что упала, когда была в воде. Течение в ту ночь было сильное. Быстро сосредоточилась, легла на спину и меня начало уносить. Я смогла зацепиться за ветку и вылезла на островок суши. Но меня опять снесло течением. Я плыла на спине, захлебывалась водой, пыталась кричать, чтобы меня спасли, - вспоминает пострадавшая.

Крики девушки услышал гражданин Турции Имам Аталай. В Магадане он строит международный аэропорт, в ту ночь он рыбачил вместе с коллегами на берегу Олы. Мужчина бросился в реку, вытащил Викторию на берег, вызвал скорую и полицию.

СУИЦИД И ДВА ДНЯ ШОКА

Иван и Арина хотели обставить гибель подруги, как суицид. С телефона жертвы девушка написала сестре страшные слова: «Крис, не скучай. Я ухожу. Боюсь этой жизни с ребенком. Не хочу даже жить из-за беременности. Удачи тебе с Богданом».

- Такие же сообщения получила еще одна девушка. Она мне позвонила, сказала, что Вику скинули с моста, с ней все в порядке. Я была в ужасе! Подумать не могла, что такое может случиться, - рассказала Кристина.

Такое сообщение было отправлено с телефона Виктории сестре Фото: Предоставлено героем публикации

В ту же ночь Виктория давала показания в полиции - она не получила серьезных травм. Ивана и Арину задержали в той самой съемной квартире. Парочка признала свою вину, созналась в том, что никакого шантажиста не было и весь спектакль был разыгран для того, чтобы завладеть деньгами Виктории и с них оплачивать квартиру: 40 тысяч рублей за «однушку» - не маленькие деньги для Магадана.

- Сейчас я на третьем месяце беременности, с малышом все отлично. У меня только синяки и царапины. В эмоциональном плане нормально. Пару дней была в шоковом состоянии, а сейчас неплохо. Просто хочу забыть тот день и не хочу возвращаться в ту квартиру, там не не по себе, - поделилась Виктория.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас история с квестами и слепым доверием выглядит очень нелепо, но ее участница уверяет: «Все было именно так». Свою слепую веру Виктория оправдывает желанием спасти друзей. Хоть девушка и сама называет происходящее странным.

Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, беременной, заведомо для виновного, из корыстных побуждений». Ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Быстрыкин. Ивану и Арине предъявлено обвинение.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его пособница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Пока в деле двое фигурантов, есть ли кто-то еще - не раскрывается в интересах следствия. Известно, что некоторые задания Виктория получала от знакомых, имена которых девушка не называет.

- В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств покушения на убийство и сбору доказательств, - прокомментировала Светла Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Учитывая, что Иван и Арина несовершеннолетние, за покушение на убийство им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

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