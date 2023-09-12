200 километров за 10 минут: вертолет начнет перевозить пассажиров из Хабаровска в ЕАО

Два соседних региона свяжет авиасообщение Фото: Правительство ЕАО

Совсем скоро жители Еврейской автономной области смогут моментально добираться до Хабаровска, а хабаровчане - до ЕАО, это станет возможным благодаря тому, что между регионами налаживают авиасообщение. Уже в ноябре из Амурзета в Хабаровск полетит первый пассажирский вертолет, а в следующем году между регионами-соседями будет курсировать уже самолет. Такое решение было принято на Восточном экономическом форуме.

Выполнять рейсы планирует авиакомпания «Аврора», меморандум о взаимопонимании, который повлиял на развитие гражданской авиации в регионе, подписали губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн и генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик на ВЭФ.

В авиапарке «Авроры» есть такие воздушные суда, которые могут спокойно работать в местах, где слабо развита аэродромная инфраструктура. Они появились в парке после национальной выставки и форума NAIS 2022. Как раз самолет ЛМС-901 «Байкал» и вертолет Ми-8 и будут работать в регионе.

- Мы сегодня договорились о том, что в Еврейской автономной области возобновляется авиационное сообщение. Оно будет делиться на два этапа. Первый этап - это вертолет Ми-8 комфортабельный, который полетит из Амурзета в Хабаровск. Мы планируем запустить его до конца года. Следующий этап - это перелеты бортом «Байкал» по маршруту Амурзет - Хабаровск с дальнейшим выходом на Нижнеленинское, Облучье, Радде и Кульдур, - сказал Ростислав Гольдштейн.

Авиасообщение, которое свяжет два соседних региона, повысит в целом транспортную доступность. «Аврора» - единая дальневосточная авиакомпания, до этого момента Еврейская автономная область оставалась единственной, куда она не зашла.

- Мы приложим все усилия, чтобы в этом году авиасообщение началось, и ЕАО была присоединена к Дальнему Востоку авиационным сообщением. «Аврора» сейчас ведет работу, чтобы рейсы были запущены уже в ноябре, - подчеркнул генеральный директор авиакомпании Константин Сухоребрик.

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