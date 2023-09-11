Уникальный и прорывной: как павильон Хабаровского края на ВЭФ выглядит изнутри

Прогулка по павильону Хабаровского края на ВЭФ-2023 Фото: Правительство Хабаровского края

На просторах VIII Восточного экономического форума во Владивостоке распахнула свои двери «Улица Дальнего Востока». Масштабная экспозиция представила 11 дальневосточных регионов, среди них уникальный и необычный павильон Хабаровского края. На «Улице» каждый из регионов ДФО демонстрирует свой потенциал, ключевые проекты.

Павильон Хабаровского края состоит из трех отдельных блоков, основной - на главном подиуме, по сторонам экспозиция будущего Дальневосточного художественного музея, набережная Амура и сцена. Павильон создан в едином стиле, в теплых тонах, основной акцент выдержан в экологической тематике.

На просторах ВЭФ, на "Улице Дальнего Востока" Фото: Милана СОКОЛ

В павильоне Хабаровского края можно виртуально прогуляться по самолету Су-57 и посмотреть на него изнутри. Увидеть здесь можно в проекции уникальные туристические маршруты, познакомиться с самыми прорывными и перспективными проектами. Помимо этого, на территории павильона можно купить рыбную продукцию и мед, то есть то, чем славится регион.

А еще здесь продаются самые настоящие символы края - китолеты, правда, плюшевые, настольные игры, сувениры и прочее. Отдельно организовано деловое место, где планируется подписывать различные соглашения.

Хабаровский край в этом году для ВЭФ модернизировал выставочную экспозицию. Стационарный комплекс площадью порядка 550 квадратов - это место презентаций нескольких важнейших инвестиционных проектов. Павильон региона в полной мере дает понять, что Хабаровский край - современный, технологически прорывной, с интерактивными видео, 3D-визуализациями и анимацией.

Одним из новшеств стало дополнительное здание с экспозицией будущего Дальневосточного художественного музея. губернатор региона Михаил Дегтярев еще в начале августа анонсировал новую локацию.

- Невозможно перечислить все богатства нашего края и тем более вместить их в рамки одной экспозиции. Но уверен, побывав в нашем павильоне, вы непременно захотите посетить и наш гостеприимный регион, - говорил Михаил Дегтярев.

На экспозиции представлены реальные экспонаты и ценные произведения искусства, пройтись по музею можно с виртуальным гидом, который расскажет о величии и красоте края.

Что приготовил павильон Хабаровского края для гостей ВЭФ Фото: Милана СОКОЛ

Одно из самых важных событий на ВЭФ для Хабаровского края - это презентация мастер-плана Хабаровска. Он включает в себя презентацию обновления городских пространств и создания современной инфраструктуры - все, что будет сделано в городе в ближайшие годы. Еще больше информации о VIII Восточном экономическом форуме читайте здесь.

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