Трупы лежали возле реки: загадочное убийство рыбаков в тайге расследуют в Хабаровском крае

Предварительная версия гласит, что мужчины из-за чего-то поссорились Фото: Скриншот с видео

В Нанайском районе была сделана шокирующая находка: в лагере рыбаков обнаружено два трупа. Странность в том, что погибли люди не от клыков диких зверей. На их телах были огнестрельные ранения. А единственный живой человек на много километров вокруг - сын одного из рыбаков.

Двое мужчин 66 и 41 года в сентябре отправились на рыбалку на реку Анюй. Компанию им составил 15-летний сын одного из них (кого именно - не раскрывается). Лодка, припасы, снасти, пропитание - у мужчин было все необходимое для того, чтобы на несколько дней засесть с удочкой. Младший рыбак прихватил ружье, вероятно, на случай нападения диких зверей.

Добравшись до места, рыбаки разбили лагерь. Сколько времени мужчины провели в тайге - пока неизвестно. Но когда они не вернулись, родственники забили тревогу и направились на их поиски. В рыбацком лагере людей ждало страшное: рыбаки были убиты.

Предварительная версия гласит, что мужчины из-за чего-то поссорились. Один схватил ружье, выстрелил в приятеля. Затем погиб и сам. По словам источника, знакомого с ситуацией, подросток не был свидетелем случившегося.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Следователям предстоит ответить на множество вопросов этой загадочной трагедии, выяснить все детали случившегося и установить, где в момент произошедшего был подросток и как много времени он провел в лагере с убитыми.

- По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по краю.

Если предварительная версия подтвердится, то уголовное дело будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

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