Сбылись худшие прогнозы: тело второго из трех пропавших рыбаков подняли со дна Амура

Мужчины на катере отправились вниз по Амуру 30 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасатели МЧС подняли со дна Амура тело второго из трех пропавших рыбаков в Хабаровском крае. Мужчину обнаружили около мыса Субботина в Николаевском районе.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛИ

Трое мужчин исчезли 30 мая. Они отправились на катере в село Оремиф. Путешествие из поселка Чныррах пролегало по Амуру. По плану это должна была быть однодневная рыбалка, после которой они доплыли бы обратно до поселка, а затем на машине домой. Вечером родственники забили тревогу, ведь назад мужчины в тот день так и не вернулись. Трубки все трое не брали, и сами никому не звонили. На другом конце раздавались лишь тревожные слова: «Абонент недоступен».

- В полицию позвонила жена одного из мужчин. Она сказала, что супруг вместе с друзьями отправился на рыбалку и уже должен был вернуться домой, но связи с ним до сих пор нет. На проверку отправились сотрудники полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

С собой взяли все необходимое оборудование Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пропавших рыбаков искали вдоль берега и на воде. Ближе к ночи на воде нашли тот самый катер, на котором мужчины отправились в путь. Он качался на волнах у мыса Субботина. Сотрудники не теряли надежды, что мужчины могли самостоятельно покинуть транспорт и искать дорогу до поселка по тропам.

К сожалению, через пару часов сбылись худшие прогнозы. Одного из рыбаков нашли, но уже неживым. Его тело обнаружили недалеко от берега.

Поиски проводятся полицией и МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

БРОСИЛИ ВСЕ СИЛЫ НА ПОИСКИ

В течение следующей недели продолжались наземные поиски пропавших рыбаков, но никаких результатов они не принесли. К операции подключили силы МЧС. Спасатели проводили осмотр на суше и под водой. На место также вызвали вертолет Ми-8, экипаж которого осматривал акваторию и сушу. С земли поиски вести было очень сложно: местность труднопроходимая, заросшая кустарниками и травой.

В то же время на воде работала еще одна команда спасателей, исследовавших Амур на моторной лодке. С собой они взяли все, что может помочь найти мужчин: гидрокостюмы, бензопилы, спутниковые терминалы.

11 июня сбылись опасения родственников: нашли второго из пропавших. Его тело обнаружили с воздуха также в районе мыса Субботина.

Сотрудники осматривали акваторию с воздуха Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ

В данный момент продолжаются поиски третьего пропавшего. Спасатели не покладая рук осматривают все прибрежные районы, надеясь, что смогут обнаружить третьего рыбака живым.

- Всего за время проведения поисковых работ обследовано 1300 квадратных километров территории и 66 километров береговой линии. От МЧС в поисках участвуют семь сотрудников, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К поискам подключили вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В настоящее время детали пропажи мужчин не раскрываются. По неподтвержденной информации, катер рыбаков мог перевернуться из-за сильного течения реки в этой местности. Мужчины не смогли забраться обратно из-за бурного потока и волн. Родственники третьего мужчины не теряют надежды, что его смогут обнаружить в ближайшее время.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Один мертв, двое исчезли: пропавших рыбаков ищут с воздуха и под водой в Хабаровском крае

Спасатели и водолазы ищут двух мужчин, пропавших в Хабаровском крае (подробнее)

Спасатели МЧС нашли тело пропавшего на Амуре рыбака в Хабаровском крае

Его обнаружили в районе мыса Субботина (подробнее)