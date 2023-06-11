Спасатели МЧС нашли тело пропавшего на Амуре рыбака в Хабаровском крае

Спасатели МЧС нашли тело пропавшего рыбака в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС обнаружили тело утонувшего рыбака в Николаевском районе. Мужчину смогли обнаружить с воздуха на вертолете Ми-8 10 июня.

Всего на месте происшествия пропали трое рыбаков на катере. Они вышли на катере на Амур. Отправной точкой в их маршруте был поселок Чныррах. Оттуда они собирались добраться до села Оремиф, а после - вернуться обратно. К сожалению, домой они так и не приехали

- 30 мая в полицию позвонила жена одного из мужчин. Она сказала, что супруг вместе с друзьями отправился на рыбалку и уже должен был вернуться домой, но связи с ним до сих пор нет. На проверку отправились сотрудники полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

30 мая нашли транспорт, на котором рыбаки двинулись в путь. Через пару дней обнаружили тело первого погибшего. 10 июня было найдено тело второго рыбака. Поиски третьего пропавшего продолжаются.

- Всего за время проведения поисковых работ обследовано 1300 квадратных километров территории и 66 км береговой линии. От МЧС России к поискам привлечено семь человек и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вероятной причиной происшествия называют сильное течение Амура. Катер мог перевернуться, но бурный поток не позволил мужчинам обратно залезть на транспорт. Точные обстоятельства происшествия станут известны позднее.

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