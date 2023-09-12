Открываем двери в Китай: главные итоги V Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершился V Дальневосточный форум предпринимателей. Насыщенная международными встречами программа длилась два дня – 8 и 9 сентября. Одной из центральных тем стало налаживание взаимодействия между Россией и Китаем, в частности, с помощью выхода российских экспортеров на китайский рынок. Конкретные проекты и предложения обсудили на сессии «From Russia to China: как вести бизнес с Китаем?».

- Предприятия Хабаровского края и КНР продолжают работу над увеличением объемов двустороннего товарооборота. После двухлетнего перерыва в 2022 году вновь заработал пункт пропуска Покровка-Жаохэ, а также активно наращивает обороты Хабаровский речной торговый порт. Благодаря возобновлению этой работы объем взаимной торговли вырос на 22% и достиг показателя в 1,7 миллиарда долларов. При этом доля Китая составила 40%, - рассказал директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко.

Показатели растут и по сей день. В первом полугодии 2023 года торговый оборот вырос на 27%, импорт на 36,2%, а экспорт на 22,9%.

Важную роль в экономических отношениях между Китаем и Хабаровским краев играет рыбная промышленность. В условиях полного запрета на ввоз морепродуктов из Японии, принятым китайским правительством 24 августа 2023-го, по оценкам представителей китайских бизнесменов, рынок КНР будет переориентирован на поставки из России. В свою очередь Хабаровский край - одна из наиболее богатых водными ресурсами территорий Дальнего Востока.

Также, во время доклада представителей компании «Нефтехимические продукты Жаохэ Пуин» акцентированно внимание на организацию поставок СПГ и нефти через пункты пропуска Покровка-Жаохэ. По словам китайских партнеров, уже к концу года планируется налаживание всех процессов. Это будет способствовать привлечению инвестиций для развития Бикинского района.

Кроме того, обсудили вопрос завершения строительства проекта «Люйян Цзямусы русский товарный город». На данный момент, проект завершен более чем на 90% и охватывает собой территорию площадью 40 тысяч квадратных метров. Данная площадка станет зоной взаимодействия русской и китайской культур, создаст рабочие места для россиян, а также обеспечит выход Российского бизнеса в провинцию Хэйлунцзян. В целях содействию входа российского бизнеса, китайскими партнерами предусмотрено шесть месяцев бесплатных услуг выставочного центра и скидки на хранение товаров. Также, китайская сторона поддержит продвижение российского продукта через социальные сети Китая.

В во время сессии подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки экспорта Хабаровского края, межрегиональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО и ООО "Русская товарная компания Люйян города Цзямусы". Завершилась сессия B2B переговорами. На ней участники обменялись контактами, обсудили планы и возможные форматы взаимодействия дальнейшего сотрудничества.

Напомним, во Владивостоке проходит ВЭФ-2023.

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