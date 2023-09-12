Фестиваль «Амурфест.Осень» пройдет в Хабаровске Фото: группа «ВКонтакте» «АмурФест.Осень»

Меньше месяца осталось до главного события этой осени - «Амурфеста», который пройдет в начале октября в Хабаровске. Это событие станет юбилейным. Уже в десятый раз на центральной площади города соберутся популярные исполнители, гости и жители краевой столицы. На этот раз зрителей ждут выступления музыкантов, полюбившихся всей стране.

«АМУРФЕСТ. ОСЕНЬ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ: ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ, РАСПИСАНИЕ

«Амурфест Осень» в Хабаровске в 2023 году пройдет 6 и 7 октября. Традиционно местом проведения фестиваля станет площадь Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Здесь установят сцену, торговые павильоны, оборудуют тематические зоны для фотосессий, проведения мастер-классов.

Расписание фестиваля «Амур Фест. Осень» на два дня:

- 6 октября мероприятия начнутся в 16 часов и продлятся до восьми вечера;

- 7 октября фестиваль стартует в 12:00, а закончится в 21:00.

«АМУР ФЕСТ ОСЕНЬ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТНИКИ

В октябре 2023 года гостей фестиваля «Амурфест» ждет насыщенная развлекательная программа. Среди запланированных мероприятий - выставки, мастер-классы, интерактивные площадки, масштабная ярмарка и грандиозная концертная программа.

- Впервые в рамках «АмурФеста» проведут конкурс на лучший сувенир Хабаровского края. Победители получат памятные призы и уникальное право представить свою продукцию в учреждениях культуры города, - рассказали в министерстве культуры края.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет экс-вокалист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Также на сцене выступит коллектив «Маша и Медведи». Полюбившаяся всей России группа исполнит свои новые песни и хиты прошлых лет, такие как «Любочка», «Мария», «Рейкьявик» и «Земля», ставшая лейтмотивом культового фильма «Брат 2».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «АМУРФЕСТА»

Стать участником фестиваля «Амур Фест» может каждый. Для этого нужно отправить заявку через специальную форму. Сроки подачи ограничены. Сделать это можно по 30 сентября. Прием заявок закроется в 17:00.

Фестиваль «АмурФест» в Хабаровске проводится с 2021 года. Это сезонное событие, ставшее за два года традиционным. Мероприятие проходит при поддержке краевого правительства и министерства культуры региона. Организатором фестиваля выступает Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры (КНОТОК). В прошлый раз мероприятие проходило этим летом. Тогда его посетили около 37 тысяч человек.

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