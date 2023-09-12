Поедем, помчимся: куда можно улететь из Хабаровска со скидкой Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Авиакомпания iFly выделила билеты на дополнительные субсидированные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи до 30 сентября 2023 года. Такая мера поддержки предназначена для молодежи до 23 лет, а также пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Помимо этого есть также места для пассажиров с дальневосточной пропиской. Отмечается, что субсидированный перелет из Хабаровска в северную столицу обойдется от 7300 рублей, а до Сочи от 7500.

- Последний день вылета - 29 сентября. Возвращаться обратно уже придется по другому маршруту. В октябре рейсов не планируется. Также на этом рейсе есть тариф «Дальневосточный», который оформляется только через официальные кассы. Там билет стоит 10 200 плюс сервисный сбор. Таким же образом летает прямой рейс Хабаровск - Санкт-Петербург «Аэрофлота». Однако на этих рейсах субсидированных тарифов не было. Учитывая, что летний период уже заканчивается, спрос по направлениям отдыха скоро начнет снижаться. Из-за недозагруза самолетов ждать продления субсидии не следует, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Она подчеркнула, что высокий спрос сохраняется не только в Петербург. Сочи тоже популярен у хабаровчан. Особенно по субсидированному билету с дальнейшей возможностью вылета в другие страны, например, в Турцию. Ведь уже на сентябрь билеты до Москвы надо «ловить», в свободной продаже их нет, а значит, вылет за границу сильно усложняется и, следовательно, дорожает. Поэтому туроператоры предлагают субсидированные рейсы, в том числе и как вариант выгодного транзита.

Специалисты отмечают, что внутренний туризм стал вызывать больше интереса у хабаровчан. К стандартному набору городов, состоящему из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Анапы и Казани, прибавилось еще несколько не менее интересных направлений. Так, из краевой столицы турпоток расширился в сторону Калининграда, Нижнего Новгорода, Владимира и Екатеринбурга. Не перестает манить наших земляков и Байкал. Впрочем, из Хабаровска все же можно улететь и за границу.

- Что касается международных рейсов, то у нас сейчас летает авиакомпания «Икар» по направлению Хабаровск - Пхукет. Такой же рейс выполняет авиакомпании «Азур» и с 9 июля «Аэрофлот». Расписание у последних составлено только до конца октября. Помимо этого, у них в планах с 5 октября наладить прямые рейсы в Бангкок, но с таким же расписанием. Из Хабаровска летают и другие международные рейсы - Хабаровск - Харбин, три рейса в неделю, и Хабаровск - Пекин, два рейса в неделю. Впрочем, цены на эти рейсы оставляют желать лучшего.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

200 километров за 10 минут: вертолет начнет перевозить пассажиров из Хабаровска в ЕАО

Из Хабаровска в ЕАО будет летать пассажирский вертолет (подробнее)