Мыслить как преступник: девушка из Хабаровска развела прожженных мошенников на 200 тысяч рублей

Приятель уговорил девушку поработать курьером, но не отдавать деньги жертвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несовершеннолетняя девушка из Хабаровска поддалась на уговоры приятеля и попала под статью. Теперь ей грозит реальный срок заключения - пять лет за мошенничество. Схема, которую провернули двое молодых людей, тянет на сюжет приключенческого детектива. Мошенники обвели вокруг пальца мошенников, присвоили деньги и потратили все на развлечения и выпивку в другом городе.

О преступной схеме рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Все началось с того, что оперативникам стало известно, что 20-летний парень вместе с 17-летней девушкой могут быть замешаны в преступлении. В результате проверки это подтвердилось.

ПЫЛЬНАЯ РАБОТЕНКА

Роман*, вероятно, решил заработать легкие деньги и рассказал своей подруге Ольге*, как именно. Девушка поддалась на его уговоры и в интернете вышла на связь с потенциальными «работодателями». Ее задачей было приехать по адресу, забрать у человека деньги и передать «заказчику».

После инструктажа она поехала на первое задание, адресат - пожилая женщина, жила на улице Фрунзе в Хабаровске. Конверт с деньгами она отдала Ольге.

«МАМ, Я В БЕДЕ, МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ»

Как выяснилось, незадолго до этого 78-летней пенсионерке позвонила дочь. Она рассказала, что попала в ДТП, и ей срочно нужны деньги. Женщина поверила и готова была отдать для дочери все свои сбережения. По факту, конечно, звонившая не была родственницей пенсионерки…

- Думая, что помогает близкому человеку, пенсионерка отдала 200 тысяч рублей личных сбережений. Полученные от потерпевшей деньги злоумышленница должна была перевести на указанные «работодателями» реквизиты, - рассказали в УМВД края.

Однако тут в дело вступил Роман, он категорически настоял не переводить никуда деньги, а оставить их себе. Ольга так и сделала, а спустя несколько часов они с Романом уже вовсю отрывались в другом регионе - в Амурской области. Деньги, 200 тысяч рублей, они спустили на развлечения и выпивку.

После яркого путешествия парочка вернулась домой, наверное, деньги закончились, но тут их уже встретила полиция и задержала. Как оказалось, парень был рецидивистом, он уже привлекался к уголовной ответственности. В прошлом году за мошенничества в отношении жителей Московской области его осудили на два года в колонии-поселении. Вышел он этой весной и принялся снова «чудить».

Ольга же раньше не бывала замечена в сводках полиции. У нее забрали сотовый телефон, ноутбук с целью проверить, пользовалась ли она ими для этого преступления.

На парня завели уголовное дело по статье за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Ему грозит до пяти лет заключения. Девушка пока под подпиской о невыезде, но ее тоже будут судить по статье за мошенничество.

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