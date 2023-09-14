«Где поднят русский флаг, он уже спускаться не должен»: в Де-Кастри установили памятный знак

Новый памятный знак в Де-Кастри. Фото: предоставлено КП

9 сентября в поселке Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края в честь 170-летия основания населенного пункта установили памятный знак. Это камень с табличкой, на которой выбита цитата императора Николая I: «Где поднят русский флаг, он уже спускаться не должен». Также на табличке изображен Андреевский флаг и короткая историческая справка, рассказывающая о том, что 4 марта (новый стиль) и 16 (старый стиль) 1853 года на берегу залива Де-Кастри лейтенантом Николаем Бошняком с казаками Киром Белохвостовым, Семеном Парфентъевым и амгинским крестьянином Иваном Моссеевым был поднят военный флаг Российской империи и основан пост Александровский - ныне поселок Де-Кастри.

Салават Сулейманов известный хабаровский врач, который жил, учился и работал в Де-Кастри, а также является одним из организаторов установки памятника. Фото: предоставлено КП

- В историческом плане Де-Кастри - это место, где было сконцентрировано огромное количество событий мирового уровня. Изначально залив Де-Кастри был открыт экспедицией французского мореплавателя де Лаперуза. Памятный знак этому событию также стоит на высоком берегу залива. Однако освоение этого побережья связано с работой Амурской экспедиции капитана Невельского. По сложившейся уже очень давно традиции, день рождения поселка отмечают либо в августе, либо в сентябре, когда на побережье устойчивая хорошая погода. Так было и в этом году, - рассказал «КП» - Хабаровск» Салават Сулейманов, известный хабаровский врач, который жил, учился и работал в Де-Кастри, а также является одним из инициаторов установки памятника.

Он рассказал, что его идея об установке такой таблички пару лет назад была подхвачена местными активистами и была поддержана амурским казачьим сословием в лице почетного атамана Владимира Крюкова, который профинансировал поиски камня. Огромный камень был обработан и привезен с Корфовского карьера. Собрать бригаду активистов для подготовки площадки и основания для камня удалось Татьяне Копыловой, специалисту по связям с общественностью нефтеотгрузочного терминала. Помимо самого камня с табличкой, на площадке расположились флагшток с Андреевским флагом и ограждение. Около 80 жителей поселка приняли участие в подготовке мемориала, все это делалось на народные пожертвования.

Около 80 жителей поселка приняли участие в подготовке мемориала, все это делалось на народные пожертвования. Фото: предоставлено КП

- Интересная история связана с тем, что флаг был поднят по инициативе Невельского до соответствующего указа императора Николая I. Хорошо известно, что инициативы Невельского не поддерживались в Петербурге. Многие чиновники опасались территориальных разногласий с Китаем, однако Невельской сумел доказать, что на этих территориях не было постоянного китайского присутствия. Приезжали только торговцы. Флаг поднимают в марте, а в апреле Муравьев «еще не Амурский» докладывает императору о состоянии дел в Восточной Сибири на побережье Тихого океана. Николай I соглашается с предложением Муравьева о занятии Де-Кастри и дает высочайшее распоряжение закрепить эти земли за Россией, - рассказал Салават Шейхович.

Он добавил, что именно в Де-Кастри была поставлена точка в Крымской войне на Тихоокеанском рубеже в так называемой «Кастринской битве». Европейские СМИ в те далекие годы много писали об этом событии и критиковали английский флот за то, что он упустил камчатскую эскадру у этих берегов.

Салават Сулейманов вручил шесть медалей Российского движения «В поддержку флота» активистам, которые внесли наибольший вклад в подготовку праздника и сохранения истории Де-Кастри. Фото: предоставлено КП

Отметим, что во время празднования 170-летия поселка Салават Сулейманов вручил шесть медалей российского движения «В поддержку флота» активистам, которые внесли наибольший вклад в подготовку праздника и сохранения истории Де-Кастри.

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