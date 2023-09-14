Одежда вспыхнула мгновенно: мужчина едва не сгорел заживо на крыше в Магадане

Горелка вышла из строя и вспыхнула в руках работника, он с ожогами отправлен в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный рабочий день для кровельщика из Магадана едва не закончился трагедией. Мужчина чуть было не сгорел заживо, горелка в его руках вспыхнула, и пламя быстро стало пожирать одежду. К счастью, на помощь подоспели очевидцы, они помогли потушить огонь, вызвали МЧС и скорую помощь. Колымчанин выжил, но находится теперь в больнице.

ЧП случилось накануне днем на крыше одного из складских помещений на улице Первомайской. Работник монтировал направляемую кровлю, заделывал повреждения. Работа велась с помощью бензиновой горелки. В какой-то момент устройство подвело и неожиданно вышло из строя, а затем моментально вспыхнуло в руках кровельщика.

Огонь пополз по одежде работника, плавиться начала куртка, сгорели перчатки, пламя повредило даже ботинки мужчины. На помощь к нему кинулись очевидцы - рабочие и административные работники соседних складов, они помогли потушить огонь, вызвали скорую и пожарных.

- Пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия пожарной охраны на площади в один квадратный метр. Прибывшие медики доставили пострадавшего в магаданскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Пожарные на месте провели осмотр, убедились, что нигде больше ничего не плавится и угрозы новых возгораний нет. Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в ведомстве, перед проведением огневых работ нужно обязательно пройти обучение, обеспечить расчистку места от горючих материалов, подготовить первичные средства пожаротушения, провести визуальный осмотр оборудования на предмет целостности и исправности, эксплуатировать его исключительно в соответствии с техническими характеристиками.

К счастью, мужчина выжил, но это ЧП все равно не обошлось без последствий для здоровья. Кровельщик с ожогами был доставлен в больницу, насколько сильно он пострадал - не уточняется.

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