Ночевал с бойцами в спальниках и ходил на задания: как спасенный из под обломков в зоне СВО щенок нашел семью в Хабаровске

Фуга обожает свою новую семью Фото: предоставлено редакции героями публикации

- В прошлом году мне позвонил муж, он тогда был в командировке в зоне СВО, и сказал, что у него появился друг, без которого он домой не поедет… Другом оказался Фугас – пес, который стал настоящим членом нашей семьи. Теперь Фуга живет с нами, спит, свернувшись клубочком на подушке, иногда ворует кошачий корм с подоконника, и ни на минуту от нас не отходит, - начала рассказ хабаровчанка Екатерина.

История маленького черного Фугаса поистине достойна экранизации. Малыша нашли под завалами на территории Украины, во время зачистки деревни от националистов. Услышав писк и плач где то из-под обломков, бойцы разгребли доски и вытащили щенка. Ничего не понимающий пес был безгранично благодарен своим спасителям, и как-то сразу нашел в одном из пехотинцев родную душу – он выбрал себе в хозяева именно мужа Екатерины, и с той минуты был верен ему, сопровождал абсолютно везде, и даже спал с ним в одном спальнике.

ФУГА – ВЕРНЫЙ ДРУГ И ТАЛИСМАН

Екатерина познакомилась впервые с Фугасом по видеозвонку. До этого хабаровчанка была категорически против собак в квартире, но этот пес – он просто особенный, мнение хозяйки быстро изменилось, когда она увидела щенка. Фугас сопровождал бойца везде, в окопах он был с ним, на передовой – рядом, спали тоже вместе. И все бойцы, которые служили вместе с мужем Кати, Фугу очень полюбили.

Второе имя малыша - котопес Фото: предоставлено редакции героями публикации

- Случилось так, что муж в ноябре получил очень серьезное ранение и попал в госпиталь. И мы попросили друзей, его парней, чтобы Фугаса там не бросали, и нашли способ вывезти собаку хотя бы в Россию, а тут я бы его уже забрала как-нибудь. И к счастью, так сложились звезды, что наш друг, который был с мужем в одном подразделении, как раз ехал сюда в отпуск. Вот он и привез Фугаса, - продолжает Екатерина.

Здесь, в Хабаровске, Фугаса в аэропорту забирал еще один сослуживец мужа Кати - Евгений. Фугу он видел последний раз, когда был в зоне СВО, полгода назад. Но собака узнала Евгения, еще в аэропорту пес начал прыгать, скулить, извиваться и рваться из переноски, в которой его везли.

НАШЕЛ СВОЮ СЕМЬЮ

- Муж тогда был еще в госпитале, а мы с сыном Богданом ждали приезда собаки - купили миски, лежанку. И вот Фуга приехал, залетел в квартиру, как будто уже здесь бывал, сразу же обнюхал все углы, кстати, тут же получил по мордочке от нашей кошки, она у нас британская, с характером, но пес быстро адаптировался. С сыном у них просто невероятная любовь и дружба. Он с ним спит, с ним ест, с ним проводит время. Я переживала сначала, как же Богдан примет собаку, но, оказалось - зря волновалась, они лучшие друзья.

Катя признается, Фуга для них не просто собака, он именно член семьи, дома они иногда называют его котопес, потому что тот делает себе гнезда из одеяла, когда хозяева уходят – он стоит у окна, упершись передними лапами в подоконник, и ждет их возвращения. Он может плакать от грусти, по-настоящему, со слезами и соплями, может скулить или обижаться, а может и чувствовать свою вину, понимает, когда его ругают. Например, если он ворует корм у кошки с подоконника.

ТЯЖЕЛАЯ ВСТРЕЧА С ХОЗЯИНОМ

Прежде, чем приехать на Дальний Восток, Фугас провел несколько месяцев там, на передовой, без своего хозяина. Он жил с парнями до самого января. Конечно, он скучал, а возможно даже думал, что хозяин его бросил, предал, ведь собаке не объяснить, что человек не по своей воле вдруг исчез.

Когда боец возвращался из госпиталя домой, их встреча была очень тяжелой. Фуга почему-то сильно испугался, возможно, так на него повлияли костыли – хозяин ведь был ранен, а может дело было в больничном запахе, и он просто сразу не признал его. Пес первые сутки не подходил к хозяину, а потом все словно перевернулось, он его признал и они стали снова неразлучны.

- Там, в зоне СВО, Фугас был для моего мужа другом, поддержкой, и настоящим талисманом. Не знаю, может это и совпадение, но с его появлением у мужа дела как будто налаживались, и по службе, и по обстановке там стало лучше. Даже если это совпадение, то оно очень хорошее. Здесь мы всегда вместе, Фуга практически не остается один, если кто-то уезжает без него - он грустит, ждет, тоскует.

Конечно, жизнь там, в зоне СВО, наложила свой отпечаток на собаку. Фуга осторожничает, всегда лает, если кто-то идет навстречу на улице, особенно, если темно. Не подпускает людей, от которых пахнет алкоголем, или которые носят защитные камуфляжные костюмы, а еще очень боится, если навесной потолок вдруг начинает шевелиться – прячется под кровать хозяев.

ПОДХОДЯЩЕЕ ИМЯ

Имя Фугас было выбрано совсем не случайно. Когда щенка нашли, парни решили – кличка должна быть мощной, армейской, звучной, и придумали – будет Фугас. А еще, на выбор имени повлиял курьез – нашли малыша с сильным несварением, газы его одолевали, и парни едва не задыхались по ночам, ведь спал Фуга вместе с ними.

Сейчас Фугас живет в любящей семье, с кошкой особо не дерется, лишь изредка отвоевывает хозяйскую подушку, но в целом ведут они себя друг с другом спокойно. Сына Кати Богдана пес просто обожает и защищает. Когда папа с ребенком устраивают буйные и громкие игры с щекотками, Богдан громко хохочет и визжит, тогда Фуга, не понимая, что это лишь игра, встает на защиту ребенка – лает на папу и в воздухе перехватывает руку, правда не кусает по-настоящему, а просто прикусывает, словно предупреждая. В этой семье уже и не представляют, что когда-то они жили без этого бойкого и верного друга.

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