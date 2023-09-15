На рубеже истории Дальнего Востока: взаимодействие по обмену архивами налаживает Хабаровский край и КНР. Фото: Марина Самынина.

История становления и развития Дальнего Востока одна из самых удивительных страниц прошлого нашего государства. Она тесно связана с великими русскими учеными, политическими деятелями и играет большую роль в современных политических отношениях на Дальнем Востоке. В первую очередь, это история формирования и развития отношений с приграничными странами, особенно - с Китаем. Именно в Хабаровском крае подписанием исторического соглашения между РФ и КНР 14 октября 2008 года завершился процесс делимитации границы, заложив основу крепким отношениям сотрудничества и добрососедства между двумя странами.

После снятия ковидных ограничений, существенно ускорился процесс развития отношений между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Регулярные встречи делегаций на международных форумах, рабочие встречи должностных лиц свидетельствуют о высоком уровне взаимодействия между двумя государствами. Одним из направлений сотрудничества между странами является обмен архивными историческими материалами. Именно для решения этой задачи, представителями комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края и управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян в сентябре прошла рабочая встреча.

На рубеже истории Дальнего Востока: взаимодействие по обмену архивами налаживает Хабаровский край и КНР Фото: Артём ЛЫКАСОВ

- Начало взаимодействия между нашими ведомствами было положено еще в 2011 году. Основным предметом встреч представителей является обмен архивными материалами по развитию приграничных территорий. Особый интерес для нас представляют документы русских эмигрантов в Харбине. Удалось обсудить такие важные вопросы, как информатизация исторических архивов, особенности современной деятельности архивных фондов, - рассказал председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Алексей Дорохов.

Завершилась встреча подписанием протокола о сотрудничестве. Также, достигнуты договоренности о передаче китайской стороне архивных фотографий об открытии металлургического завода в городе Ухань.

На рубеже истории Дальнего Востока: взаимодействие по обмену архивами налаживает Хабаровский край и КНР Фото: Артём ЛЫКАСОВ

Следящая встреча запланирована на 2023 год. Она пройдет в Харбине, а ее главной повесткой станет вопрос правового регулирования архивной деятельности.

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