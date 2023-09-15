Найдешь - твое! Туристы смогут добывать золото на Колыме

На Колыме хотят разрешить добычу золота всем желающим Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Магаданская область стает первым регионом, где появится участок под «вольный принос». Попробовать себя в роли золотодобытчиков и испытать удачу смогут все желающие. Звучит неплохо. Но какие подводные камни ждут старателей-новичков и с какими трудностями им придется столкнуться? Разберемся во всем по порядку.

НА КОЛЫМУ ЗА ЗОЛОТОМ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о планах создания участка под «вольный принос» на Колыме. Этой новостью он поделился на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходил во Владивостоке.

По мнению главы региона, создание «вольного приноса» повысит туристическую привлекательность Колымы. Каждый сможет примерить на себя роль старателя, но при определенных условиях. Для добычи драгметаллов будет отведена строго ограниченная территория. Копать за ее пределами - табу. Использовать тяжелую технику - тоже вне правил. Придется довольствоваться ручными инструментами.

Если раньше добычей золота могли заниматься только юрлица с разрешением на пользование недрами, то в 2023 году такую возможность решили предоставить и простому обывателю. Исходя из законопроекта, который уже был принят в первом чтении, чтобы стать старателем, нужно будет открыть ИП и получить отдельный участок для разработки. Его площадь не может превышать 10 гектаров. Разрешение дается на три года с возможностью продления еще на такой же срок.

Но даже зарегистрированному предпринимателю с разрешением на добычу драгметалла можно будет использовать только оборудование мощностью до пяти киловатт. Из разрешенной техники - транспорт весом не более 3,5 тонны. Кроме того, запрещено проводить взрывные работы. Поэтому можно предположить, что у простого туриста возможностей будет еще меньше. Вряд ли гость из западной части страны приедет на Колыму «во всеоружии» ради пары дней на прииске.

Добытое золото можно будет забрать себе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока инициатива губернатора находится на стадии проекта, и вопросов больше, чем ответов. Редакция «КП» - Хабаровск» попыталась выяснить, когда появится специальная зона для туристов, и как все это будет работать, но получить ответы не вышло.

- Это еще только проект. Пока нет ясности, как все будет выглядеть в реальности, - сказала «КП» - Хабаровск» представитель правительства Магаданской области Оксана Зейферт.

Неизвестно и то, где появится участок под «вольный принос». Учитывая, что проект рассчитан на туристов, рядом должна быть подходящая инфраструктура. Вряд ли это будет территория какой-нибудь действующей артели. Возможно, туристическую зону создадут в живописном месте, где золотодобытчики смогут не только работать лопатой, но и отдохнуть, наслаждаясь природой, например, на глэмпинге.

Для гостей региона можно организовать специальные туры, которые позволят увидеть многогранность Колымы. Это и багровые закаты в бухте Нагаева, и непередаваемые красоты озера Джека Лондона, и знаменитый мыс Нюкля, а еще десятки других завораживающих мест. Отдельно стоит упомянуть национальную кухню северных народов. Строганина, юкола, килык, хэлты - эти и другие блюда точно запомнятся всем.

Остается только ждать, когда станут известны детали. А пока есть время, чтобы основательно подготовиться к путешествию. Ведь добыча золота - дело не из легких. В этом убедился корреспондент «Комсомолки» Владимир Ворсобин, который побывал на Колыме и на себе испытал все трудности старательских будней.

ЗОЛОТО ДЛЯ ВСЕХ

Магаданская область в числе лидеров по объемам добычи золота среди других регионов России. Только за прошлый год на Колыме добыли больше 51 тонны драгметалла. Так почему бы не поделиться им с простым народом? Учитывая, что без специального оборудования сложно добыть даже грамм золота, опасений за серьезный урон экономике нет. Зато возможность поработать на прииске заманчива и может стать новой туристической фишкой региона.

Даже сейчас на Колыму ежегодно съезжаются люди со всей страны, чтобы принять участие в конкурсе «Старательский фарт». Участникам нужно намыть как можно больше золота. Самые удачливые срывают куш. В 2023 году приз в миллион рублей дали за первое место, 700 тысяч за второе и 300 тысяч за третье.

С принятием нового закона больше не придется ждать, чтобы испытать удачу. Сделать это можно будет в любое время. Главное - запастись терпением. Добыча золота - дело кропотливое, и спешка здесь не нужна.

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