Без коммунальной услуги останутся потребители ТЭЦ-3 Фото: Амир Закиров

Отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре стартует с 18 сентября. На этот раз без коммунальной услуги останутся потребители ТЭЦ-3. А это тысячи жителей краевой столицы.

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Горячей воды в сентябре не будет частично во всех районах города, кроме Индустриального. Подачу коммунальной услуги ограничат из-за гидравлических испытаний на теплосетях. Это необходимо для того, чтобы пройти грядущий осенне-зимний период без аварий.

ТЭЦ-3 запланировала отключение горячей воды в Хабаровске 18-22 сентября. В Краснофлотском и Кировском районах коммунальной услуги не будет в границах улиц:

- Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.

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Железнодорожный район также попадает под отключение горячей воды в Хабаровске 18-22 сентября. Греть воду придется практически всем местным жителям. Повезет только зданиям на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и в поселке имени Горького.

В графике отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре стоит и Центральный район. Здесь доставать тазики и включать водонагреватели придется жителям в границах улиц:

- Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.

Отключения горяче воды в Хабаровске в сентябре на этом не закончатся. Полный график можно посмотреть в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

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