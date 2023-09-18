Положение о проведении спортивного мероприятия «Супер чемпион» среди детей раннего дошкольного возраста

г. Хабаровск 2023 г.
I.Цели и задачи проведения мероприятия
Спортивное мероприятие среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.
II.Классификация мероприятия
Спортивное мероприятие среди детей раннего дошкольного возраста проводится в рамках спортивного праздника
III.Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению мероприятия осуществляет Хабаровский филиал АО ИД «Комсомольская правда».
IV.Место и сроки проведения мероприятия
Мероприятие проводится в два этапа:
I этап – прием заявок с 05 сентября 2023 г. до момента формирования полного списка участников , но не позднее 28 сентября 2023 г.
II этап – состязания участников – 30 сентября 2023 г.
V. Требования к участникам и условия их доступа.
5.1. К мероприятию допускаются мальчики и девочки по следующим возрастным группам:
первая группа «Прыгунки»: мальчики и девочки 12 месяцев до 1г.6 месяцев;
вторая группа «Шортики»: мальчики и девочки 1 г. 7 месяцев.- 2 г.8 месяцев;
третья группа: «Бегунки»: мальчики и девочки 2 г.9 месяцев4 лет;
Возраст участников соревнований определяется на 30 сентября 2023 года.
5.2. По прибытии на место проведения мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, заполняют согласие на фото и видеосъемку, получают номер и допускаются к старту.
5.3. К старту не допускаются участники, не прошедшие предварительную регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.
5.4. Максимальное число участников - 100 человек.
Максимальное число участников в каждой категории (группе) – до 50 человек:
5.5 Регистрационный (заявочный) взнос отсутствует. Участие в Мероприятии является бесплатным.
VI Порядок и программа проведения мероприятия
6.1. Старт по 2 участника. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.
6.2. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.
6.3. Определение победителей проводится в трех возрастных категориях по трем группам. Награждение - после финиша последнего участника в возрастных категориях и группах и подведения итогов Судейского Корпуса. Награждение призеров за 1, 2, 3 места в каждой категории. Призеры получают подарки и призы от партнеров Мероприятия.
6.5. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются подарками и призами от партнеров Мероприятия.
6.6. Решение Судейского Корпуса не оспаривается.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
9:30– 10:00 – регистрация участников
10.00 – 10:15 – торжественное открытие;
Первая группа – 10:15 – 10:45
«Прыгунки» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.
Во время мероприятия ребенок должен пройти дистанцию длиною в 6 метров. Одному из родителей разрешается мотивировать интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается!
Вторая группа - 10.45 – 11:15
«Шортики» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.
Во время мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиною в 6 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!
Третья группа - 11.15 – 11.45
«Бегунки» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.
Во время мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиною в 6 метров, неся в руках мяч. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!
Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему техническому результату (по времени) преодоления дистанции.
VII. Награждение
Большинство участников мероприятия награждаются памятными сувенирами и призами.
Победители и призеры, в каждой возрастной группе, награждаются ценными призами, подарками.
VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не допускается.
IX. Ответственность сторон.
9.1. Все участники мероприятия должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.
9.2. Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.
9.4. Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии.
9.5 Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора – (hab.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.
9.6. Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой - либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.