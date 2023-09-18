Положение о проведении спортивного мероприятия «Супер чемпион» среди детей раннего дошкольного возраста

г. Хабаровск 2023 г.

I.Цели и задачи проведения мероприятия

Спортивное мероприятие среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

II.Классификация мероприятия

Спортивное мероприятие среди детей раннего дошкольного возраста проводится в рамках спортивного праздника

III.Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению мероприятия осуществляет Хабаровский филиал АО ИД «Комсомольская правда».

IV.Место и сроки проведения мероприятия

Мероприятие проводится в два этапа:

I этап – прием заявок с 05 сентября 2023 г. до момента формирования полного списка участников , но не позднее 28 сентября 2023 г.

II этап – состязания участников – 30 сентября 2023 г.

V. Требования к участникам и условия их доступа.

5.1. К мероприятию допускаются мальчики и девочки по следующим возрастным группам:

первая группа «Прыгунки»: мальчики и девочки 12 месяцев до 1г.6 месяцев;

вторая группа «Шортики»: мальчики и девочки 1 г. 7 месяцев.- 2 г.8 месяцев;

третья группа: «Бегунки»: мальчики и девочки 2 г.9 месяцев4 лет;

Возраст участников соревнований определяется на 30 сентября 2023 года.

5.2. По прибытии на место проведения мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, заполняют согласие на фото и видеосъемку, получают номер и допускаются к старту.

5.3. К старту не допускаются участники, не прошедшие предварительную регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

5.4. Максимальное число участников - 100 человек.

Максимальное число участников в каждой категории (группе) – до 50 человек:

5.5 Регистрационный (заявочный) взнос отсутствует. Участие в Мероприятии является бесплатным.

VI Порядок и программа проведения мероприятия

6.1. Старт по 2 участника. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

6.2. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.

6.3. Определение победителей проводится в трех возрастных категориях по трем группам. Награждение - после финиша последнего участника в возрастных категориях и группах и подведения итогов Судейского Корпуса. Награждение призеров за 1, 2, 3 места в каждой категории. Призеры получают подарки и призы от партнеров Мероприятия.

6.5. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются подарками и призами от партнеров Мероприятия.

6.6. Решение Судейского Корпуса не оспаривается.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

9:30– 10:00 – регистрация участников

10.00 – 10:15 – торжественное открытие;

Первая группа – 10:15 – 10:45

«Прыгунки» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.

Во время мероприятия ребенок должен пройти дистанцию длиною в 6 метров. Одному из родителей разрешается мотивировать интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается!

Вторая группа - 10.45 – 11:15

«Шортики» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.

Во время мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиною в 6 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

Третья группа - 11.15 – 11.45

«Бегунки» (мальчики и девочки), дистанция 6 метров.

Во время мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиною в 6 метров, неся в руках мяч. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему техническому результату (по времени) преодоления дистанции.

VII. Награждение

Большинство участников мероприятия награждаются памятными сувенирами и призами.

Победители и призеры, в каждой возрастной группе, награждаются ценными призами, подарками.

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не допускается.

IX. Ответственность сторон.

9.1. Все участники мероприятия должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

9.2. Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.

9.4. Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии.

9.5 Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора – (hab.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

9.6. Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой - либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.