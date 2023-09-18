Это как пролететь 65 этажей! Мужчина чудом выжил после падения с 200-метровой высоты на Колыме

Спасатели добирались до места падения машины на спецтехнике, часть пути шли пешком Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Случай, произошедший минувшей ночью на Колыме, можно назвать не иначе как фантастическим. Мужчина чудом выжил, пролетев 200 метров внутри своей машины вниз с обрыва. Машина оказалась разбита вдребезги, а водитель отделался лишь царапинами и ушибами. Даже спасатели говорят, что в таких происшествиях люди получают куда более серьезные травмы, а судя по высоте пропасти - шансов выжить могло вовсе не быть.

Авария случилась на девятом километре Ольской трассы, рядом с первой смотровой площадкой. Водитель «Сузуки» не справился с управлением и слетел со скалы. Высота скалы - 200 метров, практически дом в 65 этажей, и это место могло запросто стать могилой колымчанина, но он каким-то образом выжил и более того - даже ничего не сломал, а получил лишь ушибы и небольшие травмы и сам умудрился вызвать спасателей.

- Для оказания помощи к месту происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на квадроциклах. Часть пути проехали по берегу Охотского моря, часть прошли пешком, - сообщили в областном МЧС.

Вся спасательная операция заняла у сотрудников МЧС почти четыре часа. К счастью, мужчина был в сознании, но его машина оказалась полностью разбитой. Спасатели добрались до автомобиля и вытащили водителя, затем его передали медикам. При этом разрезать металл или раздвигать конструкцию машины даже не пришлось.

- По словам специалистов, мужчина родился в рубашке, поскольку подобные происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами, - добавили в МЧС.

Вероятнее всего, машину восстановить мужчине уже не удастся, но вряд ли после такого странного и мистического происшествия он сильно расстроен - водитель чудом выжил в такой страшной аварии, и это главное.

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