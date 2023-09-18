Вахтовик с криминальным прошлым: что известно о мужчине, который сбил девушек в Хабаровске и сбежал

Обе девушки были прооперированы, состояние средней тяжести Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жесткая авария, которая едва не унесла жизни двух молодых девушек в Хабаровске в минувшие выходные, прогремела на весь регион. Автомобилист на «Спасио» промчался по пешеходному переходу и снес хабаровчанок. Девушки выжили, но серьезно пострадали и теперь лежат в больнице. Сразу же после происшествия машина скрылась, позже ее нашли в одном из дворов на Клубной улице, а еще позднее задержали предполагаемого виновника. В полиции города раскрыли некоторые факты из биографии водителя.

Как оказалось, машину он купил буквально за несколько часов до той страшной аварии. Причем водительского удостоверения он никогда не получал, а значит, катался без прав. Более того, мужчина приехал из Иркутска, работает вахтовиком, и наверняка город он знает плохо. Зачем он сел за руль без прав и поехал кататься по незнакомому городу, да еще и в темное время суток - не уточняется.

- Как пояснил злоумышленник, он вместе с 46-летним приятелем возвращался в Иркутск после окончания вахтовой смены. В краевом центре днем субботы фигурант приобрел иномарку, на которой мужчины до поздней ночи катались по городу. При этом водительского удостоверения задержанный никогда не получал, - сообщили в полиции Хабаровска.

Мужчина, как оказалось, уже имел за плечами криминальный опыт. Его наказывали за кражу, за разбой, за хранение наркотиков и даже за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас по факту происшествия завели уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, авария случилась в ночь с субботы на воскресенье, в 1:30. На пересечении улиц Муравьева-Амурского и Истомина две девушки 18 и 20 лет переходили дорогу по зебре, светофора для пешеходов в этом месте не было. Водитель черной «Короллы» на скорости сбил девушек и скрылся. На месте ДТП остался номерной знак, причем с приморским регионом.

Полиция объявила машину и водителя в розыск. Горожанин заметил похожую машину во дворе домов на улице Клубной и позвонил правоохранителям. Установив личность и приехав по адресу, у подъезда одного из домов полицейские задержали двоих мужчин. Водителем оказался 33-летний житель Иркутска.

Как сообщили редакции «КП» - Хабаровск» в министерстве здравоохранения Хабаровского края со ссылкой на главного врача краевой больницы имени Владимирцева Михаила Космачева, к настоящему времени известно, что обе девушки прооперированы и находятся в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Бросил без сознания на дороге: неизвестный на скорости сбил двух девушек в центре Хабаровска и скрылся

Две девушки были сбиты в центре Хабаровска в ночь на 17 сентября(подробнее)