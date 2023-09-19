Машина разобралась, как конструктор: страшная автокатастрофа произошла на трассе в Хабаровском крае. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Смертельное ДТП произошло ранним утром 19 сентября в Нанайском районе Хабаровского края. Все случилось на 47-м километре дороги Хабаровск - Лидога - Ванино.

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель машины «Санг-Енг-Кайрон» ехал со стороны Комсомольска в сторону села Лидога. Время было ранее - 6:47 утра. Возможно, было слишком темно, или водитель взял большую скорость, а может быть, из-за плохой погоды, но на 47-м километре он не справился с управлением, из-за чего вылетел с проезжей части в левый кювет, где авто перевернулось. Машина рухнула туда с такой силой, что каркас автомобиля отлетел в сторону от основной части (двигателя, колес и так далее).

Машина разобралась, как конструктор: страшная автокатастрофа произошла на трассе в Хабаровском крае. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

- В результате аварии пассажир погиб на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Водитель выжил, но получил травмы. Об его состоянии и травмах пока не сообщается. Судя по кадрам с места происшествия - ему повезло. Хотя, если приглядеться, видно, что со стороны пассажирского сиденья крыша повреждена сильнее. Видимо, во время падения удар пришелся именно на эту часть авто.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

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