Мольбы о помощи доносились из комнаты: сосед забил молотком мужчину в Хабаровске и бросил умирать

Мужчина забил соседа по коммуналке молотком, и бросил умирать взаперти Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жажда легких денег ослепила мужчину в Хабаровске, и он решился на самое страшное – заполучить куш, просто напав на своего соседа. Расправиться с мужчиной он задумал молотком, взял инструмент, и пока никого не было дома, пошел на «дело». Зверски расправившись с соседом, он забрал деньги и ушел, заперев полумертвую жертву в комнате. Теперь его ждет суд.

ЗАБИВАЛ МОЛОТКОМ

Коммунальную квартиру на улице Кирова в Хабаровске делили постояльцы: Андрей*, Елена* и Роман* со своей сожительницей. Периодически между Андреем и Романом вспыхивали бытовые ссоры. В какой-то момент Андрей подумал, что у Романа имеются деньги, и решил присвоить их себе.

Нападение на соседа он спланировал заранее, в тот день сожительница Романа была на работе, вероятнее всего, заступила на сутки. Андрей взял молоток и направился в комнату к 65-летнему Роману. Он начал избивать жертву, наносил удары руками и молотком, бил по рукам, ногам и голове. В общей сложности было нанесено не менее 20 ударов.

Закончив свое страшное дело, и убедившись, что Роман не подает признаков жизни, Андрей принялся искать деньги, но нашел всего 23 тысячи рублей в кошельке. Забрав их себе, он удалился, предварительно заперев дверь комнаты Романа на ключ. Полумертвого соседа он так и бросил умирать взаперти.

ТИХИЕ МОЛЬБЫ О ПОМОЩИ

Елены, соседки из другой комнаты, тогда тоже не было дома. Когда она вернулась вечером, подумала, что никого из соседей нет, и благополучно пошла отдыхать.

К утру она услышала тихие мольбы о помощи, доносящиеся из комнаты Романа. Поняв, что дело экстренное, она открыла дверь запасным ключом и увидела страшную картину – сосед лежал на полу в полумертвом состоянии. Она вызвала скорую помощь, медики забрали Романа в больницу, а Елена позвонила его сожительнице и сообщила о случившемся.

УМЕР В БОЛЬНИЦЕ

От полученных травм Роман скончался в больнице. Вероятно, его удалось бы спасти, если бы медиков вызвали сразу. Так или иначе, из-за 23 тысяч рублей мужчину убили.

- Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Хабаровска. Он обвиняется в совершении преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст.162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Конечно, Андрея нашли и задержали. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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