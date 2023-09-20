И полмиллиарда мало? В ЕАО нашли решение для защиты от наводнений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еврейская автономная область получила дополнительное финансирование на строительство дамбы в Ленинском районе. Речь идет о 558 миллионах рублей из федерального бюджета. Такая необходимость возникла из-за подорожания работ и строительных материалов. Дамба должна будет защитить сразу несколько сел от разрушительных наводнений, которые здесь не редкость. Отметим, что возведение гидротехнического сооружения является частью федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС». Сейчас объект готов на 40%. С учетом дополнительного финансирования сдать его планируют в 2025 году. Между тем полученная субсидия есть не что иное, как «окрашенные» экологические платежи.

- Сейчас новым законом вводится целевое «окрашивание» экологических платежей. Это законопроект о предотвращении негативного воздействия на окружающую среду. Смысл его в том, чтобы деньги, которые собираются в виде платы за негативное использование окружающей среды, нанесение ущерба окружающей среде, тратились на решение экологических проблем. За 2022 год таких платежей порядка 23 миллиардов было собрано по стране. Однако на реальное решение экологических проблем из них направленно всего 2%. Фактически мы имеем сегодня ситуацию, когда эти деньги просто растворяются в бюджете и не идут на улучшение экологической обстановки, финансирование государственных и региональных экопрограмм. Поэтому «окрашенные» экологические платежи - это очень важная норма в законодательстве, которая позволит очень многие проблемы решать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Он отметил, что экологическая область на сегодняшний день крайне недофинансирована. Это касается и государственных структур.

Поступившие в бюджет субъекта экоплатежи будут в первую очередь направляться на устранение заброшенных фабрик, заводов и полигонов, а также крупнейших свалок отходов. Однако информация о таком участке должна быть занесена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

- Очень грамотная и своевременная инициатива, экологи ее горячо поддерживают. Важно, чтобы в настоящий момент регионы формировали очень четкое понимание того перечня проблем, которые им предстоит решать. Проводили не только ситуативный, но и долгосрочный анализ экологической обстановки. Понимали, какие проблемы нужно решать в первую очередь, оказывающие максимально негативное влияние на экологию, а какие во вторую. То есть необходимо ранжирование. Ну и, конечно, объединение усилий всех природоохранных структур, чтобы мы боролись не с последствиями экологических проблем, а с их причинами.

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