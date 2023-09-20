Вернулся с СВО и ахнул: брат оставил бойца без копейки, проиграв 1,5 миллиона рублей на ставках

По приезду из командировки мужчина обнаружил, что счет его пуст Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уезжая в командировку, Алексей* попросил брата присмотреть за мамой. По необходимости, покупать ей все, что нужно, в общем, ухаживать. Для этих целей свою зарплатную карту он оставил родственнику, ежемесячно туда падали начисления. Не предвидя никакого подвоха, спустя 11 месяцев он вернулся домой, и хотел было снять деньги, но счет его оказался пуст. Все 1,5 миллиона исчезли.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Алексей все это время провел в командировке, в зоне спецоперации. Возвращаясь домой, он и подумать не мог, что все заработанные им деньги таким наглым образом украдут.

- В дежурную часть ОМВД России по району имени Лазо обратился местный житель с заявлением о хищении с его банковской карты 1 миллиона 500 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он длительное время находился в служебной командировке. На время отъезда мужчина отдал карту, на которую поступала его заработная плата, своему родственнику на сохранение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Причастен к хищению денег оказался 33-летний брат Алексея. Именно он без спроса все эти 11 месяцев систематически снимал деньги с карты брата. Причем, тратил он их отнюдь не на уход за матерью, а на онлайн-ставки, и скорее всего, все проиграл.

Конечно, Алексей написал заявление в полицию. По факту кражи было заведено уголовное дело. Пока что в качестве возмещения ущерба у его брата забрали машину и поставили на спецстоянку. Горе-родственнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы за его поступок. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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