Бросил дочь истекать кровью: двухлетняя девочка погибла от рук ревнивого отца в Хабаровском крае

36-летний отец двоих детей избил старшую дочь до смерти Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае дело о жестоком убийстве двухлетнего ребенка дошло до суда. 36-летний отец двоих детей избил старшую дочь до реанимации. Мужчина наносил удары малышке ножом и поленом. Врачи не смогли спасти девочку.

СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕВНОСТЬ

Игорь* вместе с женой жил в поселке 52-й километр в старом деревянном доме. В 2021 году супруги стали родителями - у них появилась дочь. Спустя еще год родилась вторая девочка. Ссоры в семье были обычным делом: Игорь выпивал и употреблял наркотики, из-за чего состоял на учете у врачей - психиатра и нарколога.

Мужчина избил дочь из-за того, что приревновал жену Фото: Прокуратура Хабаровского края

1 апреля 2023 года супруги устроили застолье, пригласили соседа. Когда время перевалило за полночь, гость ушел. Оставшись наедине с супругой, Игорь закатил ей сцену ревности. Мужчина решил, что жена оказывала знаки внимания соседу. Никакие доводы женщины не работали, психанув, она вышла на улицу успокоиться.

ЛЕЖАЛА В КРОВИ

В этот момент Игорь решил выместить злость на старшей девочке. Он схватил нож и набросился на двухлетнего ребенка. Зверски изрезав малышку, мужчина взял полено и поколотил им дочь. Вернувшаяся супруга пыталась остановить мужа, но хрупкая женщина не смогла оттащить разъяренного мужчину от ребенка.

В панике мать побежала за помощью к соседу. Когда она вернулась домой с подмогой, Игорь был спокоен и качал на руках младшую дочь. Пострадавший ребенок лежал на диване в крови без сознания. Женщина с соседом схватили дочь и поехали к фельдшеру, потом приехала скорая. Малышку госпитализировали, но усилия врачей не помогли спасти девочку. Через три недели она скончалась в реанимации.

ОФИЦИАЛЬНО

Игоря задержали, уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Затем переквалифицировано на «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Мужчина признал свою вину, но объяснить случившееся не смог.

- В ходе расследования проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Приговор вынесет суд.

- Первый заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

* Имя изменено

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