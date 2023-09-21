«Продается убитый тигр»: трое жителей Хабаровска пытались сбыть тушу редкого зверя за 700 тысяч рублей

Мужчины нашли мертвого тигра в тайге района имени Лазо Фото: Оперативная съемка

В Хабаровске дело о попытке продать труп амурского тигра дошло до суда. На скамье подсудимых трое мужчин, которым вменяют «браконьерскую» статью. По версии следствия, они раздобыли тушу краснокнижного хищника и нашли на нее покупателя.

СДЕЛКА

Мужчины нашли мертвого тигра в тайге района имени Лазо. Хищник погиб не своей смертью - его убили неизвестные. Мужчины тут же прикинули, какой куш могли бы сорвать при продаже туши, и не стали заявлять в правоохранительные органы. Труп зверя они припрятали в лесу и стали искать покупателя в интернете.

Клиент не заставил себя долго ждать. Договорились о цене - 700 тысяч рублей, назначили место встречи. Сделка должна была состояться в гаражах недалеко от перегона Хабаровск II - Красная Речка. Когда мужчины с тушей тигра прибыли на место, их задержали сотрудники транспортной полиции. Как узнали о сделке - не раскрывается. Подозреваемые делали вид, что не знали, зачем сюда приехали.

ОФИЦИАЛЬНО

Но туша тигра была явным свидетельством того, что мужчины приехали на место не просто так. Уголовное дело было заведено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным дальневосточным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Мужчинам грозит от пяти до восьми лет колонии.

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