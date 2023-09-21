Оказались в железной ловушке: водитель и пассажир перевернулись на грузовике в Хабаровском крае

Пассажира на носилках перенесли в карету скорой помощи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дежурный сообщил - на трассе в кювете перевернулся грузовик, людям нужна помощь… Спасатели отряда МЧС прибыли на место сразу после сигнала о помощи. Команда из пяти спасателей и одного врача сориентировалась быстро, они вызволили из железной ловушки водителя и пассажира, одному из них потребовалась оперативная госпитализация. Мужчину на носилках донесли до скорой, и дальше им уже занимались медики. К счастью, все остались живы.

Грузовик перевернулся на трассе между Ильинкой и Сосновкой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Авария случилась на автодороге между селом Ильинка и селом Сосновка. В микрогрузовике были водитель и пассажир. Как сообщил редакции «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией, в какой-то момент машина попала в яму, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где затем грузовик опрокинулся. Так два человека оказались в ловушке, зажатые в кабине.

ДТП случилось днем. 21 сентября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Незамедлительно к месту ДТП была направлена дежурная смена ПСО в составе пяти спасателей и врача. Они оказали помощь пострадавшему пассажиру микрогрузовика - мужчине 1960 года рождения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели вытащили пострадавшего и уложили на носилки. Визуально у него были травмы - на левом боку большая ссадина и синяк. Насколько сильно пострадал переданный врачам мужчина - не уточняется. Водителю госпитализация не потребовалась, он будет проходить лечение дома.

Водитель будет проходить лечение амбулаторно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, на месте уже отработали инспекторы. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано.

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