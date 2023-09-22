10 лет за две жизни: в Хабаровске осудили водителя, угробившего людей в аварии

Двое скончались, еще семь человек попали в больницу Фото: Александр БОЙКО

Его задачей было доставить людей на работу, но по какой-то причине он решил сесть за руль пьяным, вместо шести положенных пассажиров взял девять человек, и так и не довез их до работы. Страшная авария, случившаяся в июне 2022 года в Хабаровске, унесла жизни двух людей, еще семеро - попали в больницу. Дело расследовали, водителя признали виновным и дали больше 10 лет заключения.

Это произошло 5 июня 2022 года на улице Производственной. Водитель – сотрудник благотворительной организации. В тот день он был выпивший, но все равно сел за руль. Ездил он тогда на Тойоте Вокси – минивен, который вмещает в себя максимум шесть пассажиров. Почему водитель решил усадить в машину еще троих пассажиров – неизвестно, в итоге в машине ехали девять работников.

Когда машина ехала по указанной улице, водитель набрал скорость, и превысил разрешенную в два раза. В какой-то момент он потерял контроль над управлением машиной, и минивен съехал с дороги, а затем опрокинулся.

В этой аварии погибли два человека – пассажиры, работники предприятия, которых пьяный водитель вез на работу. Еще семь человек были госпитализированы, их здоровью причинен тяжкий вред.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, до этого ДТП водитель уже фигурировал в административных протоколах. Он отказывался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

С того страшного дня прошло больше года, и вот, состоялся суд, где 44-летнего водителя признали виновным. Он был осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью, а еще, за вождение машины в пьяном виде, ранее уже подвергающемся административному наказанию.

Мужчина отправится в колонию общего режима и проведет там 10 лет и один месяц за то, что совершил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оказались в железной ловушке: водитель и пассажир перевернулись на грузовике в Хабаровском крае

Грузовик съехал в кювет и перевернулся в Хабаровском крае(подробнее)